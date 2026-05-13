El mercado recalibra 2026: las proyecciones que marcan el pulso de la gestión Milei

El mercado financiero atraviesa una etapa de recalibración de expectativas. Mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, vaticina que la Argentina está a las puertas de "los mejores 18 meses" de su historia reciente, los analistas privados analizan con lupa las variables que definirán el cierre del ciclo 2026.
En este escenario, el informe de mayo de "FocusEconomics" relevó el consenso de más de 40 entidades locales e internacionales. El reporte trazó una hoja de ruta para el segundo semestre del año, centrada en tres pilares: la estabilidad del peso, la desaceleración inflacionaria y el desafío de un crecimiento heterogéneo.
Dólar: ¿hacia dónde va el tipo de cambio?
A pesar de la estabilidad reciente, el consenso de los analistas proyecta una tendencia de debilitamiento para la moneda local hacia finales de año. Según el reporte, el Banco Central mantendría una depreciación administrada (tipo "crawling peg") indexada a la inflación pasada para evitar que el peso se aprecie excesivamente en términos reales.
El informe sitúa al oficial en torno a los $1.391 y al paralelo en los $1.400.
Si bien las fuertes exportaciones actúan como un ancla temporal, los expertos prevén una corrección alcista. La proyección promedio para el cierre de 2026 se ubica en $1.686,70, escalando hasta los $1.975,30 para finales de 2027.
Inflación: el desafío de perforar el piso del 3%
La mirada está puesta en el dato oficial que el Indec difundirá mañana. Tras el 2,5% registrado en la Ciudad de Buenos Aires, tanto el Gobierno como los privados esperan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional de abril logre romper la barrera del 3%, consolidando la tendencia a la baja tras el pico de marzo (3,4%).
Sin embargo, FocusEconomics advirtió sobre factores externos e internos:
- Los elevados precios de la energía por los conflictos en Oriente Medio podrían mantener la inflación anual por encima del 30% este año.
- La reducción de trabas a las importaciones y la disciplina en el gasto público actuarían como contrapesos.
- Los analistas ajustaron al alza su previsión para 2026, situándola en un 30,4% anual (1,4 puntos más que el mes anterior), mientras que para 2027 esperan una convergencia hacia el 20,6%.
Actividad económica: una recuperación a dos velocidades
El inicio de 2026 muestra una economía dual. El informe destacó un estancamiento generalizado en el primer bimestre, donde la caída del consumo y la producción industrial han frenado el despegue.
- Los sectores en baja: construcción, hotelería, manufactura y comercio minorista reflejaron el impacto de una confianza del consumidor que se mantiene en niveles mínimos. La aceleración inflacionaria previa castigó con dureza el gasto privado.
- Los motores del rebote: en la vereda opuesta, el agro y la energía sostienen la estructura. La "cosecha abundante" y el récord de producción en Vaca Muerta son los únicos sectores que logran contrarrestar la parálisis de la demanda interna.
El gran interrogante para el segundo semestre es si el dinamismo de los sectores exportadores será suficiente para "derramar" sobre el resto de la economía y transformar el estancamiento en un crecimiento genuino y sostenible.