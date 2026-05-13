El mercado recalibra 2026: las proyecciones que marcan el pulso de la gestión Milei

Inflación: el desafío de perforar el piso del 3%

La mirada está puesta en el dato oficial que el Indec difundirá mañana. Tras el 2,5% registrado en la Ciudad de Buenos Aires, tanto el Gobierno como los privados esperan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional de abril logre romper la barrera del 3%, consolidando la tendencia a la baja tras el pico de marzo (3,4%).