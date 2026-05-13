Secciones
EconomíaNoticias económicas

El mercado recalibra 2026: las proyecciones que marcan el pulso de la gestión Milei

El último informe de "FocusEconomics" analiza el consenso de bancos y consultoras sobre el tipo de cambio, el IPC y el rebote de la actividad. Entre el optimismo oficial y la cautela privada.

DÓLAR. La cotización mayorista retrocedió en la tercera rueda de la semana y amplió distancias con el techo de las bandas. DÓLAR. La cotización mayorista retrocedió en la tercera rueda de la semana y amplió distancias con el techo de las bandas. Foto tomada de Freepik.
Hace 8 Min

El mercado financiero atraviesa una etapa de recalibración de expectativas. Mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, vaticina que la Argentina está a las puertas de "los mejores 18 meses" de su historia reciente, los analistas privados analizan con lupa las variables que definirán el cierre del ciclo 2026.

En este escenario, el informe de mayo de "FocusEconomics" relevó el consenso de más de 40 entidades locales e internacionales. El reporte trazó una hoja de ruta para el segundo semestre del año, centrada en tres pilares: la estabilidad del peso, la desaceleración inflacionaria y el desafío de un crecimiento heterogéneo.

Dólar: ¿hacia dónde va el tipo de cambio?

A pesar de la estabilidad reciente, el consenso de los analistas proyecta una tendencia de debilitamiento para la moneda local hacia finales de año. Según el reporte, el Banco Central mantendría una depreciación administrada (tipo "crawling peg") indexada a la inflación pasada para evitar que el peso se aprecie excesivamente en términos reales.

El informe sitúa al oficial en torno a los $1.391 y al paralelo en los $1.400.

Si bien las fuertes exportaciones actúan como un ancla temporal, los expertos prevén una corrección alcista. La proyección promedio para el cierre de 2026 se ubica en $1.686,70, escalando hasta los $1.975,30 para finales de 2027.

Inflación: el desafío de perforar el piso del 3%

La mirada está puesta en el dato oficial que el Indec difundirá mañana. Tras el 2,5% registrado en la Ciudad de Buenos Aires, tanto el Gobierno como los privados esperan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional de abril logre romper la barrera del 3%, consolidando la tendencia a la baja tras el pico de marzo (3,4%).

Sin embargo, FocusEconomics advirtió sobre factores externos e internos:

- Los elevados precios de la energía por los conflictos en Oriente Medio podrían mantener la inflación anual por encima del 30% este año.

- La reducción de trabas a las importaciones y la disciplina en el gasto público actuarían como contrapesos.

- Los analistas ajustaron al alza su previsión para 2026, situándola en un 30,4% anual (1,4 puntos más que el mes anterior), mientras que para 2027 esperan una convergencia hacia el 20,6%.

Actividad económica: una recuperación a dos velocidades

El inicio de 2026 muestra una economía dual. El informe destacó un estancamiento generalizado en el primer bimestre, donde la caída del consumo y la producción industrial han frenado el despegue.

- Los sectores en baja: construcción, hotelería, manufactura y comercio minorista reflejaron el impacto de una confianza del consumidor que se mantiene en niveles mínimos. La aceleración inflacionaria previa castigó con dureza el gasto privado.

- Los motores del rebote: en la vereda opuesta, el agro y la energía sostienen la estructura. La "cosecha abundante" y el récord de producción en Vaca Muerta son los únicos sectores que logran contrarrestar la parálisis de la demanda interna.

El gran interrogante para el segundo semestre es si el dinamismo de los sectores exportadores será suficiente para "derramar" sobre el resto de la economía y transformar el estancamiento en un crecimiento genuino y sostenible.

Temas Buenos AiresLuis CaputoJavier MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Según una encuesta, el peso cobra fuerza sobre el dólar

Según una encuesta, el peso cobra fuerza sobre el dólar

El dólar mayorista cayó y se alejó de los $1.400

El dólar mayorista cayó y se alejó de los $1.400

Lo más popular
Rentabilidad del 14% mensual y supuestos contactos políticos como garantía: así operaba la presunta estafa piramidal en Tucumán
1

Rentabilidad del 14% mensual y supuestos contactos políticos como garantía: así operaba la presunta estafa piramidal en Tucumán

Última sesión del Consejo Superior de la UNT antes de las elecciones: ausencias llamativas, agradecimientos y un cronograma electoral que se acelera
2

Última sesión del Consejo Superior de la UNT antes de las elecciones: ausencias llamativas, agradecimientos y un cronograma electoral que se acelera

La marcha de las universidades públicas contra el ajuste fue multitudinaria en Tucumán
3

La marcha de las universidades públicas contra el ajuste fue multitudinaria en Tucumán

Con orden, paciencia y contundencia: así construyó San Martín un triunfo que puede marcar un punto de partida
4

Con orden, paciencia y contundencia: así construyó San Martín un triunfo que puede marcar un punto de partida

El riesgo político de tensar las relaciones
5

El riesgo político de tensar las relaciones

Ranking notas premium
Un juez dictará sentencia en la causa de la docente detenida en un acto en Simoca en 2025
1

Un juez dictará sentencia en la causa de la docente detenida en un acto en Simoca en 2025

Detuvieron a un padre y a un hijo y los acusaron de cometer estafas con dólares falsos: cómo era la maniobra
2

Detuvieron a un padre y a un hijo y los acusaron de cometer estafas con dólares falsos: cómo era la maniobra

Dos tucumanos la rompen en Australia cocinando una típica comida argentina: No vendemos medialunas, vendemos nostalgia
3

Dos tucumanos la "rompen" en Australia cocinando una típica comida argentina: "No vendemos medialunas, vendemos nostalgia"

Llegó el frío: la intemperie que acecha a Milei y el equilibrio de Jaldo
4

Llegó el frío: la intemperie que acecha a Milei y el equilibrio de Jaldo

El Ejecutivo envió 12 pliegos a la Legislatura para cubrir vacantes clave en la justicia provincial
5

El Ejecutivo envió 12 pliegos a la Legislatura para cubrir vacantes clave en la justicia provincial

Más Noticias
Rentabilidad del 14% mensual y supuestos contactos políticos como garantía: así operaba la presunta estafa piramidal en Tucumán

Rentabilidad del 14% mensual y supuestos contactos políticos como garantía: así operaba la presunta estafa piramidal en Tucumán

Falsas denuncias por abuso sexual infantil: cómo funciona la nueva modalidad de extorsión que se instaló en Tucumán

Falsas denuncias por abuso sexual infantil: cómo funciona la nueva modalidad de extorsión que se instaló en Tucumán

Última sesión del Consejo Superior de la UNT antes de las elecciones: ausencias llamativas, agradecimientos y un cronograma electoral que se acelera

Última sesión del Consejo Superior de la UNT antes de las elecciones: ausencias llamativas, agradecimientos y un cronograma electoral que se acelera

Con orden, paciencia y contundencia: así construyó San Martín un triunfo que puede marcar un punto de partida

Con orden, paciencia y contundencia: así construyó San Martín un triunfo que puede marcar un punto de partida

Con Cisnero, Diellos y Caco García como figuras, mirá el 1x1 de San Martín contra Gimnasia de Jujuy

Con Cisnero, Diellos y "Caco" García como figuras, mirá el 1x1 de San Martín contra Gimnasia de Jujuy

La marcha de las universidades públicas contra el ajuste fue multitudinaria en Tucumán

La marcha de las universidades públicas contra el ajuste fue multitudinaria en Tucumán

Según una encuesta, el peso cobra fuerza sobre el dólar

Según una encuesta, el peso cobra fuerza sobre el dólar

“No es una cuestión de género, es de capacidad”: la firme postura de una referente tecnológica sobre el rol de la mujer en la industria

“No es una cuestión de género, es de capacidad”: la firme postura de una referente tecnológica sobre el rol de la mujer en la industria

Comentarios