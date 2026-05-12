Cuánto ganan Messi, De Paul, James Rodríguez y otras figuras de la MLS

Lionel Messi se mantiene como el futbolista mejor pago de la MLS, según una actualización de la lista de salarios publicada este martes, que reveló también los sueldos de recién llegados como James Rodríguez, Germán Berterame y Timo Werner.
Los U$S28,3 millones garantizados que percibe anualmente Messi en Inter Miami CF mantienen al astro argentino a una distancia sideral del resto de los jugadores de la liga norteamericana.
Ese sueldo no contempla otros ingresos del capitán argentino, como su amplia cartera de patrocinadores o la opción de adquirir una participación accionaria en la franquicia de Florida, a la que se incorporó a mediados de 2023.
Messi, vigente ganador de la Bota de Oro y Jugador Más Valioso (MVP) de la liga a sus 38 años, ya se comprometió a permanecer en Miami hasta el final de la temporada 2028.
Su salario encabeza la lista publicada por la Asociación de Jugadores de la MLS (MLSPA).
El surcoreano Son Heung-min, figura de Los Angeles FC desde la temporada pasada, aparece en el segundo lugar con U$S11,2 millones anuales.
El tercer puesto lo ocupa el mediocampista argentino Rodrigo De Paul, compañero de Messi en Inter Miami, con U$S9,7 millones.
El mexicano Hirving Lozano se ubica cuarto, con U$S9,3 millones, pese a que actualmente está apartado de la disciplina de San Diego FC. El paraguayo Miguel Almirón, de Atlanta United FC, completa el “top 5” con U$S7,9 millones.
En el listado aparece por primera vez James Rodríguez, con un salario anual de U$S684.000, cifra que lo ubica como el noveno mejor pago de Minnesota United FC.
Ese monto incluso podría disminuir, ya que el mediapunta colombiano, que llegó a la MLS en febrero, se perfila para abandonar el club a mitad de temporada.
Entre los otros grandes fichajes del año aparecen Berterame, incorporado por Inter Miami, con un salario de U$S3,8 millones de dólares, y Werner, nuevo jugador de San Jose Earthquakes, con U$S4,3 millones.