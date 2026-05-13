Salta: se viene la 12ª edición del Desafío de las Nubes, la carrera premium del MTB argentino

El Desafío de las Nubes, esa clásica salteña de categoría premium del MTB argentino que cada año suma más y más participantes, va por su 12ª edición. La fecha elegida es el domingo 7 de junio de 2026 y se espera recibir más de 1.500 corredores de todas las provincias del país, así como de Bolivia, Uruguay, Paraguay y Chile.
Como desde su nacimiento, este Desafío será una verdadera fiesta del MTB, con tres días de Expo en el espectacular marco del Parque del Bicentenario, un lugar perfecto para disfrutar del deporte y la naturaleza en familia o con amigos, hacer el reconocimiento del circuito durante los días previos y vivir la previa de la competencia con la presencia de las principales marcas del ciclismo y numerosas bicicleterías del país.
La carrera se disputará el domingo 7 de junio, mientras que la Expo se desarrollará desde el viernes 5 hasta el mismo domingo de la competencia, con una afluencia prevista de más de 10.000 personas a lo largo de los tres días.
¿Por qué destacamos como premium a esta carrera? No en vano: presta servicios excepcionales y únicos en el país a todos los concurrentes, además de renovarse cada año, buscando mejorar y agregar prestaciones de calidad al ciclista.
En cuanto a lo deportivo, en esta edición habrá dos recorridos competitivos: un rural de 80 kilómetros y un circuito de cross country de 50 kilómetros; y dos recorridos pensados para quienes se inician en la actividad: un rural de 30 kilómetros y un XC de 35 kilómetros.
Todas las pruebas se desarrollarán dentro de las 4.000 hectáreas que integran la reservas naturales Loma Balcón y Las Costas, un marco natural privilegiado, con un característico paisaje de praderas que se combina con relieves más complejos, donde los bikers podrán experimentar todo tipo de terrenos y dificultades naturales: arcilla, arena, barro, piedra y lajas, en un recorrido que transcurre entre sendas anchas y de herradura, con cuestas y descensos de diferentes niveles de complejidad en los que podrán desarrollar todo su potencial.
Hay premios en cada categoría del 1º al 5º puesto y premios en las generales de damas y caballeros en los circuitos competitivos del 1º al 10º.
Y por si todo esto fuera poco, el evento ofrece la posibilidad de disfrutar de Salta en todos sus niveles: gastronomía, turismo y la mejor hospitalidad del Norte argentino. Enterate de todos los detalles en la web del evento.
¡Y por nada te pierdas corroborar en persona por qué al Desafío de las Nubes lo calificamos como premium...!!