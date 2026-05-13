Salta: se viene la 12ª edición del Desafío de las Nubes, la carrera premium del MTB argentino

Todas las pruebas se desarrollarán dentro de las 4.000 hectáreas que integran la reservas naturales Loma Balcón y Las Costas, un marco natural privilegiado, con un característico paisaje de praderas que se combina con relieves más complejos, donde los bikers podrán experimentar todo tipo de terrenos y dificultades naturales: arcilla, arena, barro, piedra y lajas, en un recorrido que transcurre entre sendas anchas y de herradura, con cuestas y descensos de diferentes niveles de complejidad en los que podrán desarrollar todo su potencial.