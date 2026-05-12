Trail running: la tucumana que venció al dolor y ahora correrá 70 km por los Alpes en su luna de miel

ALTO RENDIMIENTO. Rosario Rodríguez del Busto encontró en el trail running mucho más que una disciplina deportiva: descubrió una manera de vivir.
Resumen para apurados
- La tucumana Rosario Rodríguez del Busto correrá 70 km en los Alpes durante su luna de miel, tras alcanzar niveles de élite en trail running en solo 21 meses de entrenamiento.
- Rodríguez del Busto superó dolores físicos para transformarse de principiante a atleta de alto rendimiento. Su rápida evolución deportiva es el motor de este desafío internacional.
- Este logro destaca el potencial del trail running tucumano y sirve como inspiración sobre la superación personal, posicionando a la atleta en la escena competitiva global.
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