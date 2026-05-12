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River busca despejar dudas y Racing quiere dar otro golpe en el Apertura

l “Millonario” recibirá a Gimnasia tras una clasificación agónica ante San Lorenzo, mientras que la “Academia” visitará a Rosario Central en otro duelo de alto voltaje por los cuartos de final.

VIENE EN ALZA. Juan Fernando Quintero mostró un buen nivel ante el Ciclón y se perfila para ser titular. VIENE EN ALZA. Juan Fernando Quintero mostró un buen nivel ante el "Ciclón" y se perfila para ser titular.
Por Carlos Chirino Hace 46 Min

Resumen para apurados

  • River recibe a Gimnasia y Racing visita a Central hoy por los cuartos del Apertura en Buenos Aires y Rosario, buscando un lugar en las semifinales de la Liga Profesional.
  • El Millonario viene de una clasificación agónica por penales, mientras que el Lobo, la Academia y el Canalla llegan fortalecidos tras eliminar a rivales directos en octavos.
  • Estos duelos definirán el cuadro final del torneo, aumentando la presión sobre los cuerpos técnicos y perfilando a los máximos aspirantes al título del fútbol argentino.
Resumen generado con IA

River Plate intentará dejar atrás las dudas que dejó su agónica clasificación frente a San Lorenzo cuando reciba esta noche a Gimnasia en el Monumental por los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional. En Rosario, Central y Racing protagonizarán otro duelo de alto voltaje en busca de un lugar en semifinales. Mañana se jugarán dos partidos decisivos, con equipos golpeados, candidatos bajo presión y la promesa de una jornada cargada de tensión y emociones.

En Núñez, el “Millonario” intentará mostrar una mejor imagen luego de una clasificación sufrida. El equipo de Eduardo Coudet avanzó a esta instancia tras empatar un partido increíble en la última jugada del suplementario y luego imponerse en la tanda de penales. Sin embargo, el rendimiento dejó más dudas que certezas, sobre todo porque River jugó durante más de 90 minutos con un hombre de más y aun así terminó padeciendo hasta el final.

Apenas tres días después de aquella noche agónica, River volverá a salir a escena desde las 21.30 con la obligación de imponer condiciones ante un Gimnasia que llega fortalecido anímicamente. El “Lobo” eliminó a Vélez en condición de visitante pese a disputar casi todo el segundo tiempo con 10 futbolistas, demostrando carácter y solidez en un escenario complicado.

Coudet tendrá a disposición a todos sus jugadores y repetiría gran parte de la formación. Juan Fernando Quintero pelea por un lugar tras su destacada actuación ante San Lorenzo.

El ganador de esta llave enfrentará en semifinales al vencedor del duelo entre Central y Racing, que se jugará desde las 18.45 en Rosario. El “Canalla” llega entonado luego de vencer 3 a 1 a Independiente en un partido que remontó con autoridad. Tras comenzar abajo por el tanto de Gabriel Ávalos, el conjunto rosarino reaccionó con un golazo de Ángel Di María y terminó liquidando la historia gracias a los juveniles Giovanni Cantizano y Elías Verón.

Racing, por su parte, atraviesa un momento irregular, aunque la victoria frente a Estudiantes en La Plata revitalizó al equipo. Cuando parecía que la clasificación se definía en el suplementario, apareció Santiago Sosa para marcar de cabeza y darle el pase a la “Academia”, que ahora buscará dar otro golpe fuera de casa.

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