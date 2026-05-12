River busca despejar dudas y Racing quiere dar otro golpe en el Apertura

El ganador de esta llave enfrentará en semifinales al vencedor del duelo entre Central y Racing, que se jugará desde las 18.45 en Rosario. El “Canalla” llega entonado luego de vencer 3 a 1 a Independiente en un partido que remontó con autoridad. Tras comenzar abajo por el tanto de Gabriel Ávalos, el conjunto rosarino reaccionó con un golazo de Ángel Di María y terminó liquidando la historia gracias a los juveniles Giovanni Cantizano y Elías Verón.