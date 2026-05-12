Falcioni analiza cambios y Atlético Tucumán espera definiciones para enfrentar a Talleres

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán espera que AFA confirme sede y horario para enfrentar a Talleres por Copa Argentina el 20 de mayo, un duelo clave para el ciclo de Julio Falcioni en el club.
- Ante la baja de Gastón Suso, el DT analiza incluir a Gianluca Ferrari o Luciano Vallejo. La incertidumbre logística por la falta de sede oficial condiciona la preparación física.
- El cruce definirá el semestre antes del receso y una posible reestructuración del plantel con diez movimientos. Es una prueba de fuego para los proyectos de Falcioni y Carlos Tevez.
La ansiedad ya se instaló en el complejo Ojo de Agua. En Atlético Tucumán se viven días atravesados por la expectativa y la incertidumbre mientras el plantel espera la confirmación oficial de la fecha y la sede para el duelo de 16avos de final de la Copa Argentina frente a Talleres de Córdoba, un partido que puertas adentro ya se percibe como una verdadera final anticipada.
Aunque todavía falta el anuncio oficial, todo indica que el encuentro se disputará el miércoles 20 de mayo. La sede, sin embargo, continúa siendo una incógnita. En las últimas horas comenzaron a perder fuerza algunas alternativas que habían aparecido inicialmente, como Rosario y Santiago del Estero, aunque todavía no existe una definición concreta. Esa incertidumbre no es un detalle menor: condiciona la planificación deportiva, la organización logística y hasta la preparación física de un plantel que necesita ordenar cargas, viajes y tiempos de descanso en un tramo sensible de la temporada.
En el “Decano” saben que el partido ante la “T” marcará buena parte del cierre del semestre. No solo porque la Copa Argentina representa una posibilidad concreta de seguir en carrera por un título nacional, sino también porque el cruce aparece como una prueba importante para medir el rumbo del equipo de Julio César Falcioni.
Una vez finalizado el compromiso copero, el plantel ingresará en un breve receso que se extenderá hasta el 10 de junio. Será una pausa corta, apenas un respiro antes de encarar un segundo semestre que promete ser intenso y exigente.
Segundo semestre
Después de ese descanso, Falcioni dispondrá de alrededor de 40 días de trabajo para preparar el debut en el Torneo Clausura, en el que Atlético recibirá a Independiente Rivadavia en el estadio Monumental José Fierro. Ese período será clave no solamente desde lo futbolístico, sino también desde la conformación definitiva del plantel.
Según trascendió en las últimas semanas, podrían producirse hasta cinco salidas en caso de que algunos futbolistas logren acordar la rescisión de sus contratos. Paralelamente, la dirigencia analiza incorporar una cantidad similar de refuerzos para potenciar distintas zonas del equipo. La intención es renovar energías, aumentar la competencia interna y darle al entrenador variantes para afrontar una segunda mitad del año que tendrá múltiples desafíos.
Presente
Mientras tanto, el foco inmediato sigue puesto en Talleres. Falcioni trabaja en la conformación del equipo, aunque todavía mantiene varias dudas en la formación titular. Una de las principales incógnitas aparece en la defensa, un sector golpeado tras la lesión de Gastón Suso.
En ese contexto, Gianluca Ferrari asoma como una de las alternativas que evalúa el entrenador. El defensor llegó al club pero todavía no sumó minutos oficiales, por lo que podría tener su primera gran oportunidad en un partido de alta exigencia. La otra opción es Luciano Vallejo, quien ya tuvo participación como titular y además ingresó frente a River tras la salida obligada de Suso.
El cuerpo técnico analiza cada detalle con cautela. En Atlético entienden que los partidos de eliminación directa suelen definirse por pequeñas situaciones y que cualquier error puede resultar determinante. Por eso, la elección de los once no dependerá únicamente del rendimiento futbolístico, sino también de factores como la experiencia, el estado físico y las características del rival.
En Ojo de Agua el mensaje es claro: este tipo de encuentros no admite distracciones.
Del otro lado, Talleres también atraviesa días de dudas. Carlos Tevez sigue atentamente la evolución de dos futbolistas importantes para el equipo cordobés. Uno de ellos es Matías Galarza, que sufrió un fuerte rodillazo, mientras que el colombiano Diego Valoyes arrastra una nueva lesión muscular.
Ambas situaciones generan preocupación en el cuerpo técnico de la “T”, que busca recuperar piezas fundamentales para un partido que puede marcar el rumbo del cierre de semestre. Talleres intentará dejar atrás la eliminación sufrida ante Belgrano, un golpe que todavía tiene impacto dentro del club, y avanzar a los octavos de final de la Copa Argentina.
El equipo cordobés busca estabilidad después de un tramo irregular del año, en el que el rendimiento no siempre estuvo acompañado por los resultados.
Más allá de la fecha definitiva y de la sede que todavía resta confirmar, el cruce entre Atlético y Talleres aparece como uno de los encuentros más atractivos de esta instancia de la Copa Argentina. Son dos equipos con necesidades distintas, aunque unidos por un mismo objetivo: seguir avanzando en un torneo que entrega prestigio y mantiene abierta la ilusión de pelear por un título.
Para Falcioni, el partido representa una prueba importante tanto en lo futbolístico como en lo anímico dentro de su proceso al frente del “Decano”. Para Tevez, también significa una oportunidad de consolidar un proyecto en medio de un semestre cargado de irregularidad.
Por eso, en Tucumán sienten que el encuentro comenzó a jugarse mucho antes del pitazo inicial. La tensión, la preparación y la expectativa ya forman parte de una previa que promete intensidad y emociones fuertes. Mientras esperan la confirmación oficial, en Atlético saben que el fútbol, esta vez, empezó fuera de la cancha.