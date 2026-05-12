Falcioni analiza cambios y Atlético Tucumán espera definiciones para enfrentar a Talleres

Aunque todavía falta el anuncio oficial, todo indica que el encuentro se disputará el miércoles 20 de mayo. La sede, sin embargo, continúa siendo una incógnita. En las últimas horas comenzaron a perder fuerza algunas alternativas que habían aparecido inicialmente, como Rosario y Santiago del Estero, aunque todavía no existe una definición concreta. Esa incertidumbre no es un detalle menor: condiciona la planificación deportiva, la organización logística y hasta la preparación física de un plantel que necesita ordenar cargas, viajes y tiempos de descanso en un tramo sensible de la temporada.