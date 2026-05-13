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El cambio climático se ensaña con las mujeres: comen menos y al último

Cuando las cosechas fracasan, por sequías o inundaciones, se aceleran las desigualdades de género.

HAMBRE. La inseguridad alimentaria afecta con fuerza a las mujeres. HAMBRE. La inseguridad alimentaria afecta con fuerza a las mujeres.
Hace 4 Hs

PARIS, Francia.- Durante mucho tiempo relegadas a un segundo plano, las consecuencias del cambio climático sobre las desigualdades de género son objeto de alertas por parte de ONG, que denuncian, en vísperas del G7, la brecha entre los anuncios políticos y la realidad de la financiación.

“El cambio climático es sexista”, afirma Mathilde Henry, de CARE Francia. “Es un acelerador del riesgo para las mujeres, un multiplicador de riesgos”, y “cuando hay sequías, cuando las cosechas fracasan, son las mujeres las que comen últimas y en menor cantidad”.

Actualmente 47,8 millones de mujeres más que hombres sufren inseguridad alimentaria en el mundo, subraya Acción contra el Hambre (ACF), para quien las desigualdades de género son a la vez “una causa y una consecuencia del hambre”.

El aumento de las temperaturas también influye en su seguridad.

Cada incremento de 1° C en la temperatura global se asocia con un aumento del 4,7 % en la violencia doméstica, señalaba en abril de 2025 un estudio de la Iniciativa Spotlight, alianza entre la Unión Europea, las Naciones Unidas y el gobierno de México.

Fenómenos meteorológicos extremos, como las inundaciones en Bangladés, se traducen en un aumento documentado de la violencia de género y de los matrimonios infantiles, según Henry.

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Además la inacción frente al cambio climático podría empujar a hasta 158,3 millones de mujeres y niñas adicionales a la pobreza extrema de aquí a 2050, detalla el Gender Snapshot 2025 de ONU Mujeres. En este contexto, varias organizaciones aprovechan el G7 para intentar influir en este tema.

Diplomacia feminista

Si bien Francia, que ejerce este año la presidencia del G7, se dotó de una estrategia de diplomacia feminista para el periodo 2025-2030, en el terreno las asociaciones denuncian el retroceso de la ayuda y sus efectos.

En 2025 la ayuda pública al desarrollo (APD) de los miembros y asociados del Comité de Ayuda al Desarrollo ascendió a 174.300 millones de dólares, es decir, una caída del 23,1 % respecto al año anterior, la mayor contracción anual registrada, según la OCDE.

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Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Japón y Francia representan 95,7 % de la caída total de la APD.

El Fondo de Apoyo a las Organizaciones Feministas (FSOF), “la iniciativa más emblemática de la diplomacia feminista de Francia, se ve seriamente afectado”, señala Plan International Francia.

“Hay un ataque al lenguaje, un ataque ideológico y un ataque financiero que ni siquiera es contrarrestado por los países que dicen defender la igualdad”, comenta Léa Cros, de ACF. Estas reducciones tienen efectos directos en la continuidad de programas de ONG internacionales, cerrados por decenas, así como en estructuras locales en primera línea y en millones de beneficiarios. “Todo eso se puede traducir, en muertes, niños sin escolarizar, matrimonios infantiles…”, enumera Michelle Perrot, de Plan International Francia.

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