El cambio climático se ensaña con las mujeres: comen menos y al último

“Hay un ataque al lenguaje, un ataque ideológico y un ataque financiero que ni siquiera es contrarrestado por los países que dicen defender la igualdad”, comenta Léa Cros, de ACF. Estas reducciones tienen efectos directos en la continuidad de programas de ONG internacionales, cerrados por decenas, así como en estructuras locales en primera línea y en millones de beneficiarios. “Todo eso se puede traducir, en muertes, niños sin escolarizar, matrimonios infantiles…”, enumera Michelle Perrot, de Plan International Francia.