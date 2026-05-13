Los conflictos y la violencia desplazan a más gente que los desastres naturales

También destacó la situación en Haití, con casi un millón de personas desplazadas por la ola pandillera que azota ese país caribeño. De los 69,7 millones de personas que a finales de 2025 vivían en situación de desplazamiento debido a conflictos en 54 países, casi la mitad se encontraba en solo cinco de ellos, entre los que destaca Colombia.