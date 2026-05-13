Una reacción ante el acoso y la violencia escolar

Esta semana, las amenazas de tiroteos en escuelas de nuestra provincia cumplen un mes desde la primera, allá por mediados de abril. Eventualmente dejaron de hacerse, pero dejaron algo más profundo que el miedo momentáneo de alumnos y familias. Dejó al descubierto una realidad que desde hace tiempo crece silenciosamente dentro de las aulas: la soledad de muchos adolescentes, la pérdida de vínculos de contención y una violencia que ya no aparece solamente en los golpes, sino también en las palabras, en las redes sociales y en la exclusión cotidiana.