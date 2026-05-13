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San Miguel de Tucumán será sede de una muestra de orquídeas y plantas exóticas

La “Muestra de Orquídeas & Plantas Exóticas” se llevará a cabo los días 16 y 17 de mayo en el Colegio Hermanas Esclavas.

PROPÓSITO. La muestra busca promover el interés por las orquídeas y especies tropicales. PROPÓSITO. La muestra busca promover el interés por las orquídeas y especies tropicales.
Hace 4 Hs

La Asociación Tucumana de Orquicultores realizará los días 16 y 17 de mayo, la “Muestra de Orquídeas & Plantas Exóticas”. Es un evento destinado a los amantes de la naturaleza, la jardinería y las especies ornamentales.

La exposición se llevará a cabo en el Salón de Actos del Colegio Hermanas Esclavas, ubicado en Lamadrid 1.180, en San Miguel de Tucumán, con entrada libre y gratuita.

Durante ambas jornadas, el público podrá recorrer una amplia exhibición de orquídeas y plantas exóticas, además de poder comprar ejemplares y asistir a charlas y asesoramiento especializado brindado por productores y aficionados del sector.

San Miguel de Tucumán será sede de una muestra de orquídeas y plantas exóticas

El evento contará con la participación de viveristas invitados de distintas provincias del país, entre ellos Ivoti Pora, de Buenos Aires; Vivero JL, de Oberá, Misiones; Orquídeas Regina, de Tucumán, y una tienda especializada en plantas exóticas de Tucumán.

Los horarios de visita serán de 10 a 13 y de 17 a 20.

Espacio de encuentro

Desde la organización destacaron que la muestra busca promover el interés por las orquídeas y especies tropicales, y generar además un espacio de encuentro para coleccionistas, productores y público en general.

La propuesta invita a disfrutar de la belleza natural y conocer más sobre el cuidado y cultivo de estas plantas que se destacan por su diversidad de formas, colores y aromas.

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