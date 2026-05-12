Juicio por la muerte de Maradona: un cardiólogo declaró que quiso hacerle estudios del corazón al "10" y Luque se negó

Franco aseguró que había recomendado realizarle un estudio cardíaco complejo para descartar una enfermedad coronaria, aunque afirmó que Luque rechazó esa posibilidad. También indicó que Maradona era hipertenso y que estaba medicado para controlar esa condición cuando lo atendió en septiembre. Sin embargo, explicó que en noviembre de 2020, cuando fue internado en la Clínica Olivos para la cirugía por el hematoma subdural, ya no estaba tomando esa medicación.