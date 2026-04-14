Juicio por la muerte de Diego Maradona: quiénes son los acusados y qué se investiga

La etapa inicial estará dedicada a cuestiones preliminares. Luego comenzarán a declarar los familiares más cercanos, entre ellos Dalma, Gianinna y Jana Maradona, además de Verónica Ojeda. Posteriormente será el turno de los peritos que participaron en la autopsia y en las juntas médicas, cuyos informes resultan clave para entender el estado de salud del exfutbolista y las condiciones en las que fue atendido.