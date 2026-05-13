Las bicicletas en San Miguel de Tucumán, y ordenanzas que no ordenan

La casa del pueblo

En coincidencia con Cobos, el presidente de la ONG “Meta Bici”, Matías Galindo, recordó que en lugares emblemáticos como la Legislatura, que deberían ser señeros, no dejan ingresar bicicletas, ni al estacionamiento ni adentro de las rejas. “Si vas a la Legislatura en bici tenés que atarla a un árbol en la vereda. Otro sinsentido es la Terminal de Ómnibus, que es un conector muy importante para la movilidad y te cobran el estacionamiento como a una moto y tampoco tiene espacios adecuados. Tranquilamente la gente que viene o va de la ciudad, podría dejar la bici en la terminal y combinar el viaje con un colectivo”, subrayó Galindo.