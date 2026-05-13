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Hot Sale para lectores de LA GACETA desde $499

La propuesta incluye dos opciones digitales con valores finales durante nueve meses.

PROMOCIONES. Acceso a la información, tecnología y descuentos. PROMOCIONES. Acceso a la información, tecnología y descuentos.
Hace 6 Hs

Llegó el Hot Sale y LA GACETA lanzó una propuesta para quienes quieren acceder a sus contenidos digitales con precios promocionales por tiempo limitado. La iniciativa reúne información, herramientas de lectura y beneficios pensados para los lectores que buscan una experiencia completa desde el sitio del diario.

La oferta incluye dos planes de suscripción, ambos con valores finales fijos durante nueve meses. La primera opción es el Acceso Digital Individual, a $499, que permite leer sin límites todo el contenido online de LA GACETA. La segunda alternativa es el Acceso Digital Individual más Club LA GACETA, a $1.999, que incorpora ventajas y promociones para socios.

Qué incluye cada plan

Los dos planes permiten acceder sin límites a las noticias publicadas en lagaceta.com.ar. Además, los suscriptores pueden escuchar notas en formato audio y consultar el archivo histórico del diario.

Hot Sale 2026: cuánto podés ahorrar en pasajes aéreos con las promociones de cada aerolínea

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La propuesta también suma una herramienta de resumen con inteligencia artificial. Este recurso permite identificar los puntos principales de cada artículo y facilita una lectura más rápida de los contenidos.

Beneficios con Club LA GACETA

El plan que incluye Club LA GACETA agrega promociones, actividades exclusivas y descuentos en una red de más de 300 comercios adheridos en Tucumán.

Entre las marcas participantes se encuentran YPF, Jumbo, Easy, Vea, McDonald’s, Mostaza, Le Pain Quotidien, Marathon Deportes y JetSMART, entre otras.

LA GACETA se suma al Hot Sale con descuentos en suscripciones digitales y beneficios exclusivos

LA GACETA se suma al Hot Sale con descuentos en suscripciones digitales y beneficios exclusivos

Así, la suscripción no solo permite acceder a la información del diario, sino también aprovechar beneficios en distintos rubros de consumo.

Cómo suscribirse

Para acceder a la promoción, hay que ingresar a lagaceta.com.ar, seleccionar la pestaña “Suscribite” y elegir el plan que más se adapte a cada necesidad. Las opciones disponibles pueden ser individuales o familiares, con Club LA GACETA o sin Club LA GACETA.

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