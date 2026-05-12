Cuatro escaleras mecánicas, terrazas al aire libre y un área cultural: cuándo abre el nuevo Mercado del Norte

Resumen para apurados
- La intendenta Chahla y Paseo del Norte S.A. prevén inaugurar el renovado Mercado del Norte en Tucumán este agosto, tras una inversión de 15 millones de dólares para su modernización.
- Tras el cierre por riesgo de derrumbe en 2021, el proyecto de 15.610 m2 suma 80 locales y áreas gastronómicas. Se ultimaron detalles normativos y un nuevo canon entre las partes.
- La transformación busca revitalizar el centro histórico y potenciar el desarrollo económico regional. El municipio planea un paseo semipeatonal para integrar el predio a la ciudad.
El histórico Mercado del Norte se prepara para reabrir convertido en un moderno centro comercial y, según adelantaron desde el municipio y la empresa concesionaria, la inauguración está prevista para agosto.
Con ese objetivo, la intendenta Rossana Chahla mantuvo este martes una reunión con el presidente de la UTE Paseo del Norte S.A., Juan Rocchio, en el Palacio Municipal de 9 de Julio y Lavalle, donde se ultimaron detalles vinculados al marco normativo y operativo para la puesta en funcionamiento del predio ubicado en Mendoza y Maipú.
Durante el encuentro también se acordó un nuevo canon ajustado al convenio vigente entre las partes, con la intención de garantizar condiciones favorables para la ciudad y acompañar la habilitación del renovado paseo comercial.
“Se estima que en agosto de 2026 quede inaugurado todo el paseo, para devolverles a los vecinos de San Miguel de Tucumán un espacio de encuentro, disfrute y desarrollo para toda la comunidad”, expresó Chahla tras la reunión.
La jefa municipal indicó además que los trámites relacionados con los cánones son gestionados por la Dirección de Ingresos Municipales y destacó el trabajo conjunto entre ambas partes para cumplir con los plazos previstos.
Por su parte, Rocchio valoró el entendimiento alcanzado con el municipio y señaló que el proyecto se encuentra en su etapa final. “Estamos muy próximos de la inauguración. En esta reunión invitamos a la intendente a realizar una visita para que vea las instalaciones, que ya están en los últimos detalles”, sostuvo.
La obra demandó una inversión superior a los U$S 15 millones y actualmente los trabajos están concentrados en terminaciones, equipamiento y decoración de los locales comerciales.
Según se informó, el proyecto incorporó mejoras no contempladas inicialmente. Entre ellas, se decidió instalar cuatro escaleras mecánicas en lugar de las dos previstas en el diseño original.
La inauguración del nuevo Centro Comercial Histórico está proyectada para los próximos 90 días y el complejo contará con más de 80 módulos locativos, sectores gastronómicos, espacios de entretenimiento, un área cultural municipal y terrazas al aire libre.
Además, el municipio analiza avanzar con un paseo semipeatonal en la zona, una iniciativa que buscará potenciar la integración urbana del edificio y permitir expansiones gastronómicas en el exterior.
El antiguo Mercado del Norte fue inaugurado el 9 de diciembre de 1939 y funcionó durante 82 años de manera ininterrumpida. Sin embargo, el 6 de marzo de 2021 debió ser evacuado y cerrado tras detectarse desprendimientos de mampostería en dos columnas y riesgo de derrumbe.
El edificio ocupa toda la manzana delimitada por las calles Maipú, Mendoza, Junín y Córdoba, en pleno centro de San Miguel de Tucumán.
La reconversión transformará los 10.200 metros cuadrados originales en un complejo de 15.610 metros cuadrados distribuidos entre subsuelo, planta baja y planta alta.
El proyecto apunta a conservar la identidad histórica del edificio, incluida la restauración de sus fachadas, mientras incorpora infraestructura y servicios propios de los centros comerciales modernos. Entre los espacios previstos figuran terrazas abiertas, una terraza central con cafetería y áreas con paisajismo natural.