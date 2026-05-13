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Comenzó el Mayo y el Mayito de las Letras, con una intensa actividad formativa

Lecturas para defender valores.

MÚSICA DE INICIO. El grupo La Llave hizo un “Concierto didáctico”. MÚSICA DE INICIO. El grupo La Llave hizo un “Concierto didáctico”.
Hace 6 Hs

“La lectura es fundamental para el desarrollo de la imaginación y para ir construyendo una juventud lectora y con identidad cultural, con los valores que deben regir en una democracia”.

Ese fue el planteo central de la ministra de Educación de la Provincia, Susana Montaldo, expresado como idea eje en la apertura de una nueva edición del Mayo de las Letras, con una expresa impronta especial dedicada a las infancias que se desarrolla mediante el Mayito de las Letras, en realización simultánea de las dos agendas.

Montaldo destacó la importancia de fortalecer las políticas culturales y educativas destinadas a las nuevas generaciones. “Es un pedido del gobernador Osvaldo Jaldo darle mucha fuerza a la cultura y la educación en la provincia, porque es lo que garantiza un futuro a los niños”, añadió en el acto celebrado ayer a la mañana en la sala Orestes Caviglia de Ente Cultural (Sn Martín 251), donde hoy se realizará el grueso de las actividades, con propuestas también en el interior. En todos los casos, la participación a los talleres, funciones y demás actividades es libre y gratuita.

El lema que inspira el evento literario es “Por el derecho a la imaginación ilimitada”, que fue reivindicado por la titular del Ente, Sandra Maldonado: “es una edición muy importante para nosotros porque cuando hay un niño que imagina, sueña y pregunta, tenemos una sociedad con esperanza. Es importante que lean, porque a través de su imaginación pueden crear historias y acercarse un poco más a la educación y a la cultura”.

Propuesta para los chicos

La directora de Letras del Ente, Silvia Camuña, principal responsable de la organización, remarcó que “los chicos se van a encontrar con diversas propuestas teatrales, talleres de promoción de la lectura y escritura creativa”; también mencionó propuestas para adolescentes y docentes, proyección de cortos, presentaciones de libros y rondas de lectura, que se extenderán durante el año y en todo el territorio provincial.

Mayo y el Mayito de las Letras: actividades para “cosechar lectores y plantar memoria”

Mayo y el Mayito de las Letras: actividades para “cosechar lectores y plantar memoria”

Como ejemplo de lo abarcativo de la grilla, tanto en lo espacial como en lo temático, a las 10 en la Escuela de Comercio N° 1 (avenida Sarmiento 387) se presentará el libro “De barro y coraje”, de Paulina Quispe. También habrá propuestas en las escuelas Capitán de los Andes las 14.30 y la secundaria de Las Talitas a las 15, con formación en escritura creativa.

En la Biblioteca Ricardo Rojas de Aguilares, a las 16:00 se dictará el taller “Mi manifiesto, mi identidad: exploración de la escritura escénica” por Sol Romero Ponce.

El Mayito de las Letras es una cita imperdible con los libros

El Mayito de las Letras es una cita imperdible con los libros

En la Casa de la Cultura de Bella Vista (Manuel García Fernández 285), a las 10 se lanzará el libro “Ranas al rescate”, a cargo de Natalia Dávalos, Pablo Jozami y del ilustrador Pablo Iván Ríos; a las 11 tendrá lugar un conversatorio sobre la memoria con Roberto Reynoso, Eliana Costilla y Rosa Avellaneda, coordinado por Liliana Massara; a las 19 se presentará el libro “Otros”, de Gabriela de Boeck y a las 20 tendrá lugar “Tertulias macabras”, recital poético gótico con Melina Moisé.

LA AGENDA EN EL ENTE CULTURAL

- Desde las 9, el Punto Digital alojará “Las voces del lugar: taller de cantos con cajas”, con Silena Mamondes y para docentes.

- En la sala Orestes Caviglia, a las 10, se presentará el espectáculo poético musical “Borges para colegios” con Daniel Mecca y a las 15, “Cuentos que muerden”, narración oral escénica con Daniela Villalba.

- A las 10, en la sala Hynes O’Connor se proyectará “Un cuento de monstruos”, de Martín Giner; y a las 11 será el conversatorio “El canto con caja en las voces del lugar”.

- La bandeja Lola Mora, desde las 15.30, recibirá al taller para las infancias “La casita superpoderosa. Poemas que cuidan”, con Mónica Cazón.

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