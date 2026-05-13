Comenzó el Mayo y el Mayito de las Letras, con una intensa actividad formativa

Montaldo destacó la importancia de fortalecer las políticas culturales y educativas destinadas a las nuevas generaciones. “Es un pedido del gobernador Osvaldo Jaldo darle mucha fuerza a la cultura y la educación en la provincia, porque es lo que garantiza un futuro a los niños”, añadió en el acto celebrado ayer a la mañana en la sala Orestes Caviglia de Ente Cultural (Sn Martín 251), donde hoy se realizará el grueso de las actividades, con propuestas también en el interior. En todos los casos, la participación a los talleres, funciones y demás actividades es libre y gratuita.