Procesaron a la ex fiscal Viviana Fein por contaminar la escena de la muerte de Alberto Nisman

Resumen para apurados
- El juez Ercolini procesó a la ex fiscal Viviana Fein por encubrimiento agravado tras contaminar la escena de la muerte de Alberto Nisman en Puerto Madero, ocurrida en enero de 2015.
- La fiscalía detectó graves negligencias, como la circulación de 80 personas sin resguardo y falta de vestimenta técnica. Fein rechaza los cargos y defiende su actuación inicial.
- Este procesamiento reactiva la causa que investiga el presunto homicidio de Nisman. El fallo judicial busca determinar si las fallas en la escena impiden conocer la verdad definitiva.
El juez federal Julián Ercolini procesó a la ex fiscal Viviana Fein por la contaminación de la escena donde fue encontrado muerto el fiscal Alberto Nisman, en enero de 2015. A la ex funcionaria judicial se le atribuye el delito de encubrimiento agravado.
Fein estuvo al frente de la investigación de la muerte del entonces titular de la UFI-AMIA durante las primeras etapas del expediente, hasta que la causa pasó al fuero federal. En febrero de este año había sido citada a declarar en los tribunales de Comodoro Py, en el marco de la investigación que llevan adelante el fiscal Eduardo Taiano y el propio Ercolini.
Durante aquella presentación, Fein rechazó las acusaciones vinculadas con la preservación de la escena y defendió su actuación. “Fue escalonado el ingreso, no estuvieron todas esas personas juntas en el interior y eso se puede observar perfectamente en el video”, sostuvo.
La ex fiscal aseguró además que quienes ingresaron al departamento “no contaminaron absolutamente nada” y cuestionó los planteos sobre presuntas alteraciones en el lugar. “Nadie describe cómo se contaminó o qué faltó. Nunca nadie lo describió”, afirmó.
En ese contexto, pidió que se analice el contenido del expediente y las pericias realizadas. “Miren lo que está adentro de la causa, no lo que se habla al margen de la causa. Es lo único que le pido a los medios, con todo respeto. Lean la causa, las pericias, en particular una, la criminalística, de la que nadie habla”, expresó.
“Yo sé quién soy y cómo he actuado. Nadie me engañó, eran todos peritos de gran trayectoria”, agregó Fein antes de retirarse de Comodoro Py.
Nisman fue encontrado muerto de un disparo en la cabeza en el baño de su departamento de Puerto Madero el 18 de enero de 2015. La Justicia todavía intenta determinar quiénes cometieron el presunto asesinato, de acuerdo con la hipótesis sostenida por la fiscalía de Taiano.
El fiscal investigaba el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido en 1994. Días antes de su muerte había denunciado a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento de ciudadanos iraníes acusados de participar en el ataque terrorista.
Según el dictamen presentado por Taiano, Fein habría incurrido en graves negligencias durante las primeras horas de trabajo en el lugar del hecho. Para el fiscal, esas irregularidades provocaron un escenario de desorden que dificultó el avance de la investigación.
Entre los cuestionamientos incluidos en la acusación se mencionan “la excesiva tardanza en llegar al lugar; permitir a su llegada que el descontrol previo continuara; entrar sin la vestimenta adecuada; permitir la libre circulación de personas por el departamento sin identificarlos ni saber qué función cumplían allí, y manipular y permitir la manipulación de pruebas sin el correcto resguardo”.
Taiano también advirtió que más de 80 personas pasaron por el departamento antes de que se resguardaran las pruebas iniciales. El fiscal calificó esa situación como un “auténtico caos” que tuvo impacto directo sobre la recolección de evidencias.
De acuerdo con la acusación, el sector más comprometido fue el baño donde apareció el cuerpo de Nisman. En un informe previo, presentado en agosto, Taiano ya había señalado la “falta de diligencia” en el manejo de la escena.
El fiscal sostuvo además que existieron “concretas y graves irregularidades cometidas por los funcionarios públicos en el departamento de Puerto Madero” durante la noche en que hallaron el cuerpo del fiscal.
En ese sentido, advirtió que esas presuntas fallas “podrían poner en riesgo el descubrimiento completo de la verdad” en una de las causas judiciales más resonantes de los últimos años en la Argentina.