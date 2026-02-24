Secciones
Caso Nisman: Viviana Fein fue indagada por las "graves negligencias" en la preservación de la escena

La comparecencia ante el juez Julián Ercolini marcó un punto de inflexión en la causa que investiga las irregularidades cometidas tras la muerte del fiscal.

Nueve años después de la muerte del fiscal Alberto Nisman, su primera investigadora, Viviana Fein, debió dar explicaciones ante la Justicia Federal. La ex fiscal se presentó en los tribunales de Comodoro Py para ser indagada por el juez Julián Ercolini, acusada de "serias falencias" y negligencia grave durante las horas críticas del hallazgo del cuerpo en el departamento de Puerto Madero.

La citación, impulsada por el fiscal Eduardo Taiano, puso el foco en lo que el dictamen calificó como un "auténtico caos". Según la acusación, Fein habría permitido que más de 80 personas circularan por el departamento antes de resguardar las pruebas iniciales. 

Esta falta de control derivó en la alteración y pérdida de evidencias clave, especialmente en el baño, lugar donde Nisman fue encontrado con un disparo en la cabeza el 18 de enero de 2015.

Acompañada por su abogado, Lucio Simonetti, Fein debió responder a los reproches de Taiano, quien señaló una "demora excesiva" en su llegada al lugar, el ingreso a la zona crítica sin equipo de protección y la libre circulación de personas cuyos roles nunca fueron registrados.

Según la fiscalía, estas irregularidades no fueron meros errores de procedimiento, sino fallas que pusieron en riesgo "el descubrimiento completo de la verdad" en una causa que hoy se investiga bajo la hipótesis de asesinato.

Temas Buenos AiresAlberto NismanViviana Fein
