Caso Nisman: Viviana Fein fue indagada por las "graves negligencias" en la preservación de la escena

Nueve años después de la muerte del fiscal Alberto Nisman, su primera investigadora, Viviana Fein, debió dar explicaciones ante la Justicia Federal. La ex fiscal se presentó en los tribunales de Comodoro Py para ser indagada por el juez Julián Ercolini, acusada de "serias falencias" y negligencia grave durante las horas críticas del hallazgo del cuerpo en el departamento de Puerto Madero.