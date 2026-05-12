Suecia dio su lista para el Mundial: cuestionamientos al DT por excluir a jóvenes promesas
El entrenador del seleccionado sueco presentó la nómina de veintiséis convocados para la cita ecuménica con ausencias de peso como las de Dejan Kulusevski y los jóvenes Hugo Larsson y Roony Bardghji. El exdelantero John Guidetti calificó la elección como "cobarde" y encendió un fuerte debate sobre el recambio generacional en el país nórdico.
Resumen para apurados
- Graham Potter anunció la lista de Suecia para el Mundial 2026, excluyendo a promesas como Larsson y Bardghji por criterios tácticos, lo que generó fuertes críticas en el país.
- El DT priorizó la cohesión grupal ante las quejas del exfutbolista John Guidetti. Dejan Kulusevski también quedó fuera de la nómina debido a una persistente lesión de rodilla.
- Liderada por Isak y Gyökeres, Suecia enfrentará a Túnez, Países Bajos y Japón. El rendimiento del equipo determinará si la apuesta de Potter por la experiencia fue acertada.
El anuncio de la lista definitiva de Suecia para el Mundial 2026 ha desatado una tormenta de críticas dirigidas hacia su entrenador, Graham Potter. El técnico de cincuenta años sorprendió al dejar fuera de la convocatoria a talentos emergentes como Hugo Larsson, mediocampista del Eintracht Frankfurt, y Roony Bardghji, delantero del Barcelona. Potter justificó estas decisiones bajo criterios de estructura de grupo, señalando que prefirió privilegiar la combinación de experiencia y perfiles específicos por sobre la proyección individual. Mientras Larsson se mostró devastado por la noticia tras haber sido parte de todo el proceso, Bardghji recurrió a sus redes sociales para expresar su profunda decepción.
A estas ausencias se suma la de Dejan Kulusevski, figura del Tottenham, quien quedó marginado debido a una serie de lesiones de rodilla que le impidieron tener actividad oficial durante el último año. El seleccionador reconoció que se trata de una situación difícil desde lo humano, pero remarcó que otros futbolistas están hoy por delante desde una perspectiva competitiva. Sin embargo, los argumentos del técnico no calmaron los ánimos y el exintegrante del seleccionado John Guidetti lanzó una opinión lapidaria. El actual comentarista calificó la nómina como "cobarde", acusando a Potter de temer a los jugadores con carácter y de querer deshacerse de las estrellas para evitar conflictos en el vestuario, tal como le habría sucedido en su paso por el Chelsea.
En medio de este clima de tensión, la delegación sueca comenzará su concentración el 27 de mayo para disputar dos encuentros preparatorios frente a Noruega y Grecia antes de aterrizar en Estados Unidos. En la lista definitiva destacan nombres de peso como Viktor Gyökeres, Alexander Isak y Victor Lindelöf, quienes serán los encargados de liderar al equipo en su debut mundialista del 15 de junio ante Túnez. El camino de Suecia en la fase de grupos se completará con duelos de alta exigencia frente a los Países Bajos y Japón, donde la estructura de grupo defendida por Potter deberá demostrar su eficacia tras la fuerte controversia inicial.
La lista completa:
Arqueros: Viktor Johansson (Stoke City de Inglaterra), Kristoffer Nordfeldt (AIK de Suecia) y Jacob Widell Zetterström (Derby County de Inglaterra)
Defensores: Hjalmar Ekdal (Burnley de Inglaterra), Gabriel Gudmundsson (Leeds United de Inglaterra), Isak Hien (Atalanta de Italia), Emil Holm (Juventus de Italia), Gustaf Lagerbielke (Braga de Portugal), Victor Lindelöf (Aston Villa de Inglaterra), Eric Smith (St. Pauli de Alemania), Carl Starfelt (Celta de España), Elliot Stroud (Mjällby de Suecia) y Daniel Svensson (Borussia Dortmund de Alemania)
Mediocampistas y delanteros: Taha Ali (Malmö de Suecia), Yasin Ayari (Brighton de Inglaterra), Lucas Bergvall (Tottenham de Inglaterra), Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel de Alemania), Anthony Elanga (Newcastle de Inglaterra), Viktor Gyökeres (Arsenal de Inglaterra), Alexander Isak (Liverpool de Inglaterra), Jesper Karlström (Udinese de Italia), Gustaf Nilsson (Brujas de Bélgica), Benjamin Nygren (Celtic de Escocia), Ken Sema (Pafos de Chipre), Mattias Svanberg (Wolfsburgo de Alemania) y Besfort Zeneli (Union SG de Bélgica).