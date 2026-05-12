Suecia dio su lista para el Mundial: cuestionamientos al DT por excluir a jóvenes promesas

A estas ausencias se suma la de Dejan Kulusevski, figura del Tottenham, quien quedó marginado debido a una serie de lesiones de rodilla que le impidieron tener actividad oficial durante el último año. El seleccionador reconoció que se trata de una situación difícil desde lo humano, pero remarcó que otros futbolistas están hoy por delante desde una perspectiva competitiva. Sin embargo, los argumentos del técnico no calmaron los ánimos y el exintegrante del seleccionado John Guidetti lanzó una opinión lapidaria. El actual comentarista calificó la nómina como "cobarde", acusando a Potter de temer a los jugadores con carácter y de querer deshacerse de las estrellas para evitar conflictos en el vestuario, tal como le habría sucedido en su paso por el Chelsea.