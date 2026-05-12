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Constructoras de Tucumán envían reclamos a la Nación y un pedido a la Provincia

Cuestionan la metodología implementada por el Indec y niegan un repunte. “Son 15 meses de estancamiento”, aseveró Jorge Garber.

CRISIS CON EXCEPCIONES. El Procrear trajo alivio al sector de la construcción, afirmó Garber. Foto Gentileza CTC CRISIS CON EXCEPCIONES. El Procrear trajo alivio al sector de la construcción, afirmó Garber. Foto Gentileza CTC
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Cámara Tucumana de la Construcción reclamó a Nación y Provincia por el estancamiento del sector en Tucumán, cuestionando las cifras del Indec tras 15 meses sin repunte.
  • Jorge Garber, titular de la entidad, negó una mejora económica y criticó la metodología estadística nacional. El programa Procrear es de las pocas excepciones que brinda alivio.
  • El sector busca revertir la crisis mediante gestiones gubernamentales. La falta de reactivación amenaza la estabilidad laboral y el desarrollo de infraestructura en la región.
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