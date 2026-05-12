Constructoras de Tucumán envían reclamos a la Nación y un pedido a la Provincia

CRISIS CON EXCEPCIONES. El Procrear trajo alivio al sector de la construcción, afirmó Garber. Foto Gentileza CTC
Resumen para apurados
- La Cámara Tucumana de la Construcción reclamó a Nación y Provincia por el estancamiento del sector en Tucumán, cuestionando las cifras del Indec tras 15 meses sin repunte.
- Jorge Garber, titular de la entidad, negó una mejora económica y criticó la metodología estadística nacional. El programa Procrear es de las pocas excepciones que brinda alivio.
- El sector busca revertir la crisis mediante gestiones gubernamentales. La falta de reactivación amenaza la estabilidad laboral y el desarrollo de infraestructura en la región.
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