Argentina se encarece en dólares y pierde competitividad pese a la calma cambiaria

La estabilidad cambiaria de los primeros meses del año estuvo impulsada por el ingreso de dólares provenientes de la cosecha de trigo, el avance de la cosecha gruesa de soja y maíz y las colocaciones de deuda privada. Al mismo tiempo, la inflación se aceleró por ajustes en precios regulados, aumentos puntuales -como en la carne-, factores estacionales y la persistencia de una fuerte inercia inflacionaria. En marzo, el IPC marcó una suba de 3,4%, la más alta en un año, consignó el diario "Ámbito".