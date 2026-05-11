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En Tucumán: la UTN lanzó becas para investigar desde satélites hasta cambio climático

La Facultad Regional Tucumán de la UTN abrió nuevas becas de investigación para estudiantes avanzados. Hay perfiles vinculados a inteligencia artificial, ambiente, satélites, electrónica y construcción.

PARA JÓVENES ESTUDIANTES. Los proyectos incluyen desarrollo de software, monitoreo ambiental, blockchain y tecnología satelital. / PEXELS PARA JÓVENES ESTUDIANTES. Los proyectos incluyen desarrollo de software, monitoreo ambiental, blockchain y tecnología satelital. / PEXELS
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La UTN Tucumán lanzó becas de investigación para estudiantes de ingeniería, orientadas a proyectos de satélites, IA y cambio climático para fomentar el desarrollo científico local.
  • La convocatoria abarca áreas como blockchain, diseño satelital y materiales reciclados. Busca integrar la formación académica con la práctica profesional en problemas técnicos reales.
  • La iniciativa fortalece la formación de futuros ingenieros frente a la demanda laboral y posiciona a la universidad como un polo de innovación tecnológica en el NOA argentino.
Resumen generado con IA

Satélites, inteligencia artificial, calidad del agua, blockchain, señales electromagnéticas y hasta materiales reciclados para construcción. La nueva convocatoria de becas de investigación de la Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional (FRT-UTN) mezcla ciencia y problemas concretos con un objetivo claro: sumar estudiantes a proyectos que ya están en marcha dentro de la universidad.

La iniciativa fue difundida por la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y está orientada principalmente a alumnos avanzados de distintas carreras de ingeniería. Los formularios de inscripción pueden retirarse en la oficina del área estudiantil.

Satélites, datos y programación

Uno de los perfiles más llamativos está vinculado al desarrollo de capacidades locales para el diseño, construcción y operación de pequeños satélites.

La convocatoria apunta a estudiantes de Ingeniería en Sistemas de Información con conocimientos en programación, especialmente Python y Java, además de manejo de bases de datos. Entre las tareas figuran el desarrollo de dashboards para telemetría, el procesamiento de datos satelitales en tiempo real y la gestión de información técnica.

Inteligencia artificial y blockchain

Otro de los proyectos busca estudiantes para trabajar en un prototipo de trazabilidad y validación de decisiones digitales mediante inteligencia artificial, blockchain y arquitecturas basadas en eventos.

En este caso, la universidad abrió varios perfiles distintos. Algunos apuntan a estudiantes con experiencia en programación y Python; otros valoran conocimientos en metodologías ágiles, modelado, análisis de requerimientos o manejo de bases de datos y herramientas de IA generativa.

La propuesta también pone el foco en habilidades cada vez más buscadas en el mercado laboral: trabajo en equipo, autonomía y capacidad de aprendizaje autodidacta.

Cambio climático y ambiente

La convocatoria incluye además becas relacionadas con calidad de agua, aire y cambio climático.

Hay perfiles destinados a estudiantes de Ingeniería Eléctrica, Civil y Sistemas. Los trabajos van desde el diseño de sistemas eléctricos para prototipos ambientales hasta análisis de muestras de agua y aire, desarrollo de software de monitoreo y elaboración de informes técnicos.

Uno de los proyectos propone trabajar con filtros de tierra de diatomea para mejorar la calidad de aguas residuales, mientras que otro apunta a sistemas de monitoreo ambiental en tiempo real.

Construcción con residuos y peritajes digitales

Entre las propuestas también aparece una investigación sobre fabricación de bloques de construcción a partir de residuos de demolición y obras. La beca está destinada a estudiantes de Ingeniería Civil y combina trabajo de laboratorio, ensayos de resistencia y elaboración de informes técnicos.

En paralelo, otro equipo busca alumnos avanzados de Ingeniería Electrónica para investigar tecnologías de bloqueo e inhibición de señales electromagnéticas aplicadas a peritajes forenses de celulares y dispositivos móviles.

El perfil requiere conocimientos en microcontroladores, programación y comunicaciones inalámbricas.

Una experiencia que suma antes de recibirse

Además del apoyo económico, las becas permiten a los estudiantes participar en proyectos científicos reales mientras todavía cursan la carrera. Muchos de los perfiles incluyen elaboración de publicaciones, análisis de datos, desarrollo de prototipos y trabajo interdisciplinario.

En un contexto donde la experiencia práctica pesa cada vez más, la convocatoria de la UTN Tucumán abre una puerta para quienes quieren acercarse al mundo de la investigación, la tecnología y la innovación antes de graduarse.

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