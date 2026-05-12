Llega el Quimera Tour: María Becerra anunció dos shows en el Movistar Arena con un gran formato 360°

Resumen para apurados
- María Becerra presentará su 'Quimera Tour' el 13 y 14 de noviembre en el Movistar Arena de Buenos Aires, con un innovador formato 360° para conectar con su audiencia local.
- La venta de entradas iniciará el 14 y 15 de mayo. Esta propuesta inmersiva llega tras agotar cuatro estadios River y alcanzar los 18 millones de oyentes mensuales en Spotify.
- El tour marca la etapa más transformadora de la artista, utilizando alter egos para explorar nuevos géneros. Su crecimiento proyecta un impacto global sin precedentes para el 2026.
María Becerra, la artista pop conocida como "La nena de Argentina" se prepara para dos presentaciones anunciadas en el Movistar Arena durante los próximos 13 y 14 de noviembre.
Este encuentro posee un carácter especial, ya que permitirá el despliegue de "Quimera", el nuevo concepto que define su presente artístico. La propuesta suma un atractivo adicional con el formato 360° para ambas fechas, transformando la experiencia dentro del emblemático estadio de Buenos Aires en una puesta totalmente envolvente.
María Becerra estrena su Quimera Tour: cómo y dónde comprar
El cronograma para adquirir las entradas ya posee fechas confirmadas. El proceso iniciará con una preventa exclusiva para clientes de Banco Macro con tarjetas VISA el jueves 14 de mayo a las 13:00 horas, mientras que la venta general quedará habilitada el viernes 15 de mayo en el mismo horario. Los interesados deberán realizar la compra únicamente a través del sitio oficial del Movistar Arena, plataforma donde se darán a conocer los precios específicos de cada sector al momento de la apertura.
La principal atracción de estas funciones radica en el formato 360°, una propuesta inmersiva que elimina las distancias habituales de los grandes estadios. Mediante un escenario central, el diseño permite que el público integre la escena desde cualquier ángulo, logrando una conexión directa con el artista. Según la producción, esta puesta busca que el espectador se sumerja por completo en la narrativa visual que caracteriza su etapa actual, transformando el show en una experiencia compartida y envolvente.
Cómo será el Quimera Tour
María Becerra consolidó su posición como la "Nena de Argentina" mediante una carrera meteórica que fusiona reggaetón, trap, bachata y R&B. Con una audiencia superior a los 18 millones de oyentes mensuales en Spotify, su impacto alcanzó hitos internacionales en escenarios de la talla de Coachella y Times Square. Actualmente, su universo creativo atraviesa una expansión significativa con el lanzamiento de Quimera, un álbum conceptual donde conviven diversos alter egos que permiten a la artista explorar nuevas facetas estéticas y performáticas.
Las funciones en el Movistar Arena integran el "Quimera Tour", gira que recorre las principales ciudades de Latinoamérica durante este año. Tras el histórico hito de agotar cuatro estadios River Plate, estas nuevas fechas ofrecen una oportunidad única para observar a la cantante en un entorno de mayor cercanía y precisión técnica. Este ciclo posiciona al 2026 como el período más transformador de su trayectoria profesional, marcando un crecimiento constante que no encuentra techo en la industria musical.