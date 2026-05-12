Llega el Quimera Tour: María Becerra anunció dos shows en el Movistar Arena con un gran formato 360°

María Becerra estrena su Quimera Tour: cómo y dónde comprar

El cronograma para adquirir las entradas ya posee fechas confirmadas. El proceso iniciará con una preventa exclusiva para clientes de Banco Macro con tarjetas VISA el jueves 14 de mayo a las 13:00 horas, mientras que la venta general quedará habilitada el viernes 15 de mayo en el mismo horario. Los interesados deberán realizar la compra únicamente a través del sitio oficial del Movistar Arena, plataforma donde se darán a conocer los precios específicos de cada sector al momento de la apertura.