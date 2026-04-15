Expectativas por la obra del Acueducto de Vipos

La reunión del gobernador, Osvaldo Jaldo, con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, realizada ayer en Buenos Aires para avanzar en la licitación del Acueducto de Vipos, ha generado fuerte expectativa con respecto a que la obra se vaya a realizar. En el encuentro, según destacó el Gobernador, se le entregó al ministro la copia de adjudicación de la obra “Optimización del Servicio de Agua Potable - Acueducto de Vipos” y el funcionario nacional destacó luego el significado de esta tarea en la red social x. Según se estima, se trata de un paso formal que indica que la obra de infraestructura “ya camina sin retorno a su realización”, según consignaron funcionarios tras la firma del convenio.
Se trata de la renovación del sistema de provisión de agua al Área Metropolitana. El acueducto viejo, que transporta agua desde muchos años a lo largo de 50 kilómetros desde Vipos, ha quedado estrecho para las necesidades de al menos 200.000 habitantes de una zona que ha tenido un crecimiento urbano geométrico en las últimas dos décadas. Abarca el sector de Yerba Buena y Tafí Viejo, el área noroeste de la Capital, Tapia y el mismo Vipos. El viejo conducto de agua, que ha sido reparado en estos últimos dos años -ya que tenía roturas por todas partes-, resultaba absolutamente insuficiente para los nuevos requerimientos. En varias ocasiones desde 2022, cuando se hizo la audiencia publica para informar de la entonces inminente concreción del proyecto, se dijo que estaba muy “estresado” el acuífero que provee agua a esta zona muy saturada de pozos. En ese entonces se explicó que el nuevo acueducto iba a duplicar la capacidad del existente.
En el encuentro estuvieron presentes el ministro de Economía de la Provincia, Daniel Abad; el secretario Coordinador de Infraestructura del Ministerio de Economía de la Nación, Carlos Frugoni; el subsecretario de Recursos Hídricos de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía de la Nación, Bartolomé Heredia; el director Nacional de Ejecución de Obras, Vicente Heredia; y el presidente de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Marcelo Caponio.
Los anuncios tras la reunión han estado centrados en que “permitirá beneficiar a más de 245.000 tucumanos y tucumanas, mejorando sustancialmente la calidad del servicio”, según dijo el Gobernador, y en que esto se logra mientras el mapa de la obra pública nacional permanece mayormente paralizado.
En agosto se había llevado a cabo en Buenos Aires el acto de apertura de sobres con las propuestas económicas formalizadas por 10 empresas. El presupuesto oficial es de $152.930 millones. Una comisión de preadjudicación -dependiente de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación- ha llevado adelante los informes previos para la adjudicación.
Se esperaba que los trabajos comenzaran este año. El plazo de ejecución del proyecto, es de 36 meses. Es de esperar que ahora verdaderamente se aceleren los tiempos a fin de que el inicio de la obra vea la luz cuanto antes.