Expectativas por la obra del Acueducto de Vipos

Se trata de la renovación del sistema de provisión de agua al Área Metropolitana. El acueducto viejo, que transporta agua desde muchos años a lo largo de 50 kilómetros desde Vipos, ha quedado estrecho para las necesidades de al menos 200.000 habitantes de una zona que ha tenido un crecimiento urbano geométrico en las últimas dos décadas. Abarca el sector de Yerba Buena y Tafí Viejo, el área noroeste de la Capital, Tapia y el mismo Vipos. El viejo conducto de agua, que ha sido reparado en estos últimos dos años -ya que tenía roturas por todas partes-, resultaba absolutamente insuficiente para los nuevos requerimientos. En varias ocasiones desde 2022, cuando se hizo la audiencia publica para informar de la entonces inminente concreción del proyecto, se dijo que estaba muy “estresado” el acuífero que provee agua a esta zona muy saturada de pozos. En ese entonces se explicó que el nuevo acueducto iba a duplicar la capacidad del existente.