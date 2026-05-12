Día de la Enfermería: cuánto cobrarán en mayo sin actualización en los salarios

Resumen para apurados
- En el Día de la Enfermería, profesionales de la sanidad argentina cobrarán en mayo haberes sin actualización salarial, al mantenerse vigentes las escalas acordadas hasta abril.
- Tras el último acuerdo de FATSA, los enfermeros de cirugía percibirán $1.193.206 y los de piso $1.160.387. La fecha honra a Florence Nightingale, pionera de la enfermería moderna.
- La ausencia de nuevos aumentos frente a la inflación plantea un escenario de tensión gremial. El sector aguarda paritarias para recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores.
Este 12 de mayo, el rubro de la sanidad celebra una de sus principales efemérides mundiales: el Día Internacional de la Enfermería. La fecha conmemora el nacimiento de Florence Nightingale, una mujer italiana nacida en 1820 que, a sus 24 años y contra las expectativas de una familia destacada, decidió dedicarse a la enfermería y empezó a viajar por el mundo instruyéndose e instruyendo también a otras mujeres.
Nightingale es recordada como una pionera de la enfermería moderna. Escribió sus memorias de viajes y aprendizaje y en 1854 viajó junto a 38 enfermeras –voluntarias y con poca experiencia– a Scutari, base de operaciones británicas en la Guerra de Crimea en la que se enfrentaron Reino Unido, Francia, el Imperio otomano y el Reino de Piamonte y Cerdeña contra el Imperio ruso.
Sus anotaciones y registros sirvieron para mejorar la calidad de centros médicos en Inglaterra. Fue reconocida con la Orden de Mérito de Inglaterra, primera mujer en recibirla. Tuvo contacto con reyes, quienes la escucharon y tomaron de referencia sus declaraciones de la guerra para implementar desarrollos en hospitales.
Cuánto cobrará un enfermero en mayo de 2026
El último acuerdo de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina tuvo lugar hace meses. Contempló incrementos salariales para los meses de febrero, marzo y abril. Pero desde entonces no hubo nuevos acuerdos, por lo que el salario de mayo se regirá tomando de referencia el del cuarto mes del año.
Los profesionales nucleados en el Convenio Colectivo N° 122/75 están agrupados según categorías que incluyen profesionales, técnicos y servicios complementarios; personal de mantenimiento; personal de cocina; personal administrativo y personal de establecimientos geriátricos exclusivamente. A su vez, en la primera categoría, hay subdivisiones según las tareas que se desempeñen.
Los enfermeros, dependiendo de la dedicación que tengan y de los acuerdos con cada institución en particular, cobrarán un salario diferente. Pero el convenio mencionado nuclea la mayor cantidad de enfermeros del país. Los enfermeros de cirugía y personal de esterilización recibirán pagos de hasta $1.193.206,30 en mayo, mientras que los enfermeros de piso o consultorios externos cobrarán $1.160.387 este mes.
- Profesionales, bioquímicos, nutricionistas, farmacéuticos, kinesiólogos: $1.372.187,59
- Obstétricas e instrumentadoras: $1.247.895,44
- Cabos de cirugía: $1.247.895,44
- Cabos de piso o pabellón: $1.226.019,30
- Enfermeros de cirugía y personal de esterilización: $1.193.206,30
- Auxiliar técnico de rayos X: $1.193.206,30
- Pedicuros y masajistas: $1.193.206,30
- Enfermeros de piso o consultorios externos: $1.160.387,33
- Personal especializado en terapia intensiva, climax, unidad coronaria, nursery, foniatría y riñón artificial: $1.160.387
- Personal destinado a la atención de enfermos mentales y nerviosos: $1.160.387
- Personal técnico de: hemoterapia, fisioterapia, anatomía patológica y laboratorio: $1.109.344,90
- Ayudante de radiología, fisioterapia, hemoterapia, anatomía patológica y laboratorio de análisis clínico: $1.109.344,90
- Mucamas de cirugía o que no tengan atingencia con la atención de enfermeros: $1.030.073,42
- Asistente geriátrica: $1.009.073,42
- Asistente de comedores con atención al público: $1.003.605,42
- Personal de lavadero y ropería: $987.196,72
- Mucamas de piso, consultorios externos y geriátricos: $981.730,08