Día de la Enfermería: cuánto cobrarán en mayo sin actualización en los salarios

Este 12 de mayo, el rubro de la sanidad celebra una de sus principales efemérides mundiales: el Día Internacional de la Enfermería. La fecha conmemora el nacimiento de Florence Nightingale, una mujer italiana nacida en 1820 que, a sus 24 años y contra las expectativas de una familia destacada, decidió dedicarse a la enfermería y empezó a viajar por el mundo instruyéndose e instruyendo también a otras mujeres.