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Confirmado: cuándo cobrarán el medio aguinaldo los trabajadores estatales en junio

Esta medida busca brindar previsibilidad y tranquilidad a todos los empleados de la administración pública provincial respecto a sus ingresos.

Confirmado: cuándo cobrarán el medio aguinaldo los trabajadores estatales en junio Aguinaldo
Por Virginia Daniela Gómez Hace 5 Min

El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, confirmó que el pago del medio aguinaldo para los trabajadores estatales tendrá lugar durante el mes de junio. Esta medida busca brindar previsibilidad y tranquilidad a todos los empleados de la administración pública provincial respecto a sus ingresos.

El Gobierno confirmó el aguinaldo en junio y llevó tranquilidad a los estatales

El Gobierno confirmó el aguinaldo en junio y llevó tranquilidad a los estatales

Asimismo, el funcionario destacó las políticas salariales vigentes, orientadas a proteger el poder adquisitivo y garantizar la estabilidad laboral en el sector público. La gestión provincial reafirma así su compromiso con los pagos correspondientes a los trabajadores mediante el cumplimiento de los plazos establecidos.

Cómo calcular el aguinaldo que se debe percibir

Para saber cuánto vas a cobrar, debés tomar en cuenta los salarios comprendidos entre enero y junio (primera cuota) y entre julio y diciembre (segunda mitad). Debés incluir los factores: salario básico, horas extras y otros plus que hayas recibido. 

En caso de no haber trabajado el semestre completo, la fórmula que debés desarrollar es: aguinaldo multiplicado por los días trabajados y dividido en 180 (que son los días del semestre). 

Quiénes no cobrarán aguinaldo

El Sueldo Anual Complementario está regido por la Ley Nº 23.041, que norma la liquidación del mismo. Según su artículo 1º, el SAC corresponde a la actividad privada, Administración Pública Central y descentralizada, empresas del Estado, empresas mixtas y empresas de propiedad del Estado. Este debe abonarse sobre el cálculo del 50% de la mayor remuneración mensual devengada dentro de los semestres que culminan en junio y diciembre de cada año.

Tomando en cuenta lo que explicita la legislación, algunos sectores quedan excluidos, no solo del pago del aguinaldo de junio, sino de todos los que deben abonarse siempre. En definitiva, quienes no recibirán aguinaldo corresponden a cuatro grupos:

  • Monotributistas
  • Trabajadores autónomos
  • Personas que trabajan en la informalidad o sin registrar
  • Prestadores de servicios independientes sin relación de dependencia
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