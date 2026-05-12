Confirmado: cuándo cobrarán el medio aguinaldo los trabajadores estatales en junio

Quiénes no cobrarán aguinaldo

El Sueldo Anual Complementario está regido por la Ley Nº 23.041, que norma la liquidación del mismo. Según su artículo 1º, el SAC corresponde a la actividad privada, Administración Pública Central y descentralizada, empresas del Estado, empresas mixtas y empresas de propiedad del Estado. Este debe abonarse sobre el cálculo del 50% de la mayor remuneración mensual devengada dentro de los semestres que culminan en junio y diciembre de cada año.