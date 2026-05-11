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El Gobierno confirmó el aguinaldo en junio y llevó tranquilidad a los estatales

El ministro Regino Amado aseguró que el cronograma se cumplirá como es habitual.

Regino Amado. COMUNICACIÓN PÚBLICA Regino Amado. COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 9 Min

Resumen para apurados

  • El ministro Regino Amado confirmó que el Gobierno de Tucumán pagará el medio aguinaldo a estatales en junio para brindar previsibilidad económica a los empleados públicos.
  • La medida se enmarca en la gestión de Osvaldo Jaldo, quien prioriza acuerdos paritarios y la eficiencia del gasto público sin cierres de dependencias ni nuevos nombramientos.
  • Aunque factores macroeconómicos limitan la recuperación salarial, la provincia busca mitigar la inflación y mantener la estabilidad laboral frente a ajustes a nivel nacional.
Resumen generado con IA

El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, confirmó este lunes que el pago del medio aguinaldo para los trabajadores estatales se realizará durante el mes de junio, llevando tranquilidad a los empleados de la administración pública provincial.

“Sobre el medio aguinaldo siempre lo hacemos efectivo en el mes de junio. Y si ya lo ha dicho el ministro de Economía, Daniel Abad, me quedo más tranquilo y todos deben quedarse tranquilos”, afirmó el funcionario.

Amado destacó además que la gestión encabezada por el gobernador Osvaldo Jaldo mantiene como prioridad el acompañamiento a los trabajadores estatales en un contexto económico complejo. "El gobernador dio instrucciones precisas de que trabajemos en esto, de estar cerca de los trabajadores”, señaló.

En esa linea, el ministro remarcó que desde el inicio de la actual gestión ya se concretaron ocho acuerdos paritarios con distintos sectores de la administración pública, con el objetivo de recomponer los salarios frente al impacto de la inflación. “Hemos podido ir recomponiendo el sueldo, tratando de que no pierda tanto valor”, sostuvo.

No obstante, reconoció que “hay razones macroeconómicas que a veces nos imposibilitan poder solucionar eso”, expresó en referencia a que existen factores económicos nacionales que dificultan una recuperación más acelerada del poder adquisitivo.

Por otro lado, Amado resaltó que "hay muchos establecimientos, direcciones y secretarías a nivel nacional que se han cerrado, y eso no está pasando acá en Tucumán”.

Finalmente, explicó que el Gobierno provincial trabaja en la optimización de recursos y recordó que desde diciembre del año pasado rige un decreto del Gobernador que impide nuevos nombramientos en la administración pública. Según indicó, la medida busca hacer “mucho más eficiente el trabajo y la tarea en cada sector”.

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