¿Qué récords podrían romper Messi y Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026?

Resumen para apurados
- Messi, Ronaldo y Ochoa podrían hacer historia en el Mundial 2026 al ser los primeros en disputar seis ediciones. Messi busca también ampliar su récord de 26 partidos jugados.
- El certamen en Norteamérica sucede a hitos como los 16 goles de Klose y los títulos de Pelé. Argentina y Brasil lideran las estadísticas de presencias y éxitos colectivos.
- El certamen consolidará el legado de una generación histórica y redefinirá la longevidad en el fútbol de élite, estableciendo marcas difíciles de superar en las próximas décadas.
De los 13 goles de Just Fontaine en una única edición, en 1958, a los cinco tantos de Oleg Salenko en un mismo partido en 1994, la historia del Mundial está llena de récords por romper.
En la Copa del Mundo de 2026, Lionel Messi, el portugués Cristiano Ronaldo y el mexicano Guillermo Ochoa podrían quebrar la marca de más participaciones mundialistas.
Récords colectivos
El Brasil “Pentacampeão”
Brasil ostenta el récord de títulos mundiales, con cinco conquistas (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002), una más que Alemania -la RFA ganó en 1954 y 1974; ya como Alemania unificada lo hizo en 1990 y 2014- e Italia, campeona en 1934, 1938, 1982 y 2006. La “Azzurra” volverá a estar ausente en 2026, tras perderse también los Mundiales de 2018 y 2022.
Brasil, el único fijo; Alemania, la más regular
Brasil es el único país que disputó todas las ediciones de la Copa del Mundo: 22 hasta ahora y 23 con la próxima. Alemania, por su parte, jugará el torneo por 21ª vez.
Además, la “Mannschaft” ostenta el récord de finales disputadas, con ocho, y de semifinales jugadas, con 13, aunque en las últimas dos ediciones no logró superar la fase de grupos.
Un partido, 12 goles
El encuentro con más goles en la historia de los Mundiales fue el Austria 7-5 Suiza de los cuartos de final de 1954. Allí, Theodor “Turl” Wagner marcó tres goles para los austríacos y Josef Hügi firmó otro triplete para los suizos.
Ese partido también quedó en la historia por la remontada: Suiza ganaba 3-0 a los 19 minutos.
En los octavos de final de 1938 hubo otro festival ofensivo: Brasil venció 6-5 a Polonia, tras prórroga, en Estrasburgo. El legendario Leônidas marcó tres goles para los sudamericanos, aunque Ernest Willimowski anotó cuatro para los europeos.
Nueve goles de diferencia
Las tres victorias más amplias de la historia terminaron con nueve goles de diferencia, y Hungría consiguió dos de ellas. Goleó 9-0 a Corea del Sur en 1954, con triplete de Sándor Kocsis, y aplastó 10-1 a El Salvador en 1982.
La otra gran goleada fue el 9-0 de Yugoslavia sobre Zaire en 1974, con tres goles de Dušan Bajević.
Récords individuales
Pelé, coronado tres veces
Pelé es el jugador con más títulos mundiales: ganó tres Copas del Mundo con Brasil (1958, 1962 y 1970).
El rey Leo
Tras conducir a Argentina a conquistar su tercera estrella en Qatar 2022, Messi se convirtió en el futbolista con más partidos disputados en fases finales mundialistas, con 26 encuentros, cifra que todavía puede aumentar en Norteamérica.
El rosarino superó al alemán Lothar Matthäus, que jugó 25 partidos entre 1982 y 1998, y a Miroslav Klose, con 24 entre 2002 y 2014.
Cristiano Ronaldo, con 22 encuentros mundialistas, también podría seguir escalando posiciones si Portugal avanza lejos en el torneo.
Messi, Ronaldo y Ochoa, rumbo a su sexto Mundial
Si no surgen imprevistos, Messi, Cristiano Ronaldo y Ochoa se convertirán en Estados Unidos, México y Canadá en los únicos futbolistas en disputar seis fases finales de una Copa del Mundo.
Dejarán atrás al propio Matthäus, al italiano Gianluigi Buffon y a los mexicanos Antonio Carbajal y Rafa Márquez, todos con cinco participaciones.
Deschamps alcanzó a Zagallo y Beckenbauer
Didier Deschamps fue campeón del mundo como jugador en 1998 y como entrenador en 2018.
Antes de él, solo habían logrado esa hazaña el brasileño Zagallo y el alemán Franz Beckenbauer. Zagallo, además, fue asistente técnico en el título brasileño de 1994.
Klose y Fontaine, en el Olimpo de los goleadores
Miroslav Klose es el máximo goleador histórico de los Mundiales, con 16 tantos.
En una sola edición, nadie pudo superar todavía los 13 goles que Just Fontaine marcó en Suecia 1958.
Los máximos goleadores de la historia de los Mundiales:
Miroslav Klose (Alemania) 16 goles
Ronaldo (Brasil) 15
Gerd Müller (RFA) 14
Just Fontaine (Francia) 13
Lionel Messi (Argentina) 13
Pelé (Brasil) 12
Kylian Mbappé (Francia) 12
Jürgen Klinsmann (Alemania) 11
Sándor Kocsis (Hungría) 11
Helmut Rahn, Grzegorz Lato, Teófilo Cubillas, Gary Lineker, Gabriel Batistuta y Thomas Müller 10
La “manita” de Salenko
El ruso Oleg Salenko marcó cinco goles en el triunfo 6-1 sobre Camerún en 1994 y mantiene el récord de más tantos en un mismo partido mundialista.
Detrás suyo aparecen seis futbolistas con cuatro goles en un encuentro:
Ernest Willimowski (Polonia, 1938)
Ademir (Brasil, 1950)
Sándor Kocsis (Hungría, 1954)
Just Fontaine (Francia, 1958)
Eusebio (Portugal, 1966)
Emilio Butragueño (España, 1986)
Hakan Sukur, el más rápido
El turco Hakan Sukur convirtió el gol más rápido de la historia de los Mundiales: marcó a los 10 segundos y 8 centésimas ante Corea del Sur en 2002.
Whiteside, el más joven; El Hadari, el más veterano
El futbolista más joven en disputar un Mundial sigue siendo el norirlandés Norman Whiteside, que jugó con 17 años y 41 días ante Yugoslavia en 1982.
El más veterano fue el arquero egipcio Essam El Hadari, que disputó un partido con 45 años y 161 días en Rusia 2018.
Entre los jugadores de campo, el récord pertenece al camerunés Roger Milla, que marcó con 42 años y 39 días ante Rusia en 1994.
Pepe, el goleador más veterano
El portugués Pepe es el futbolista de mayor edad en convertir un gol en un Mundial: le anotó a Suiza en 2022 con 39 años y 283 días.
Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Edin Dzeko intentarán romper esa marca en Norteamérica.
Curiosidades
El dato pendiente de Cristiano Ronaldo
Sorprendentemente, Cristiano Ronaldo nunca marcó goles en partidos de eliminación directa en los Mundiales.
Palizas en semifinales
En 1930, las dos semifinales de la primera Copa del Mundo terminaron 6-1: Uruguay goleó a Yugoslavia y Argentina hizo lo mismo frente a Estados Unidos.
La mayor goleada en semifinales ocurrió en 2014, cuando Alemania aplastó 7-1 al anfitrión Brasil en el Mineirão de Belo Horizonte.