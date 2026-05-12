¿Qué récords podrían romper Messi y Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026?

Brasil ostenta el récord de títulos mundiales, con cinco conquistas (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002), una más que Alemania -la RFA ganó en 1954 y 1974; ya como Alemania unificada lo hizo en 1990 y 2014- e Italia, campeona en 1934, 1938, 1982 y 2006. La “Azzurra” volverá a estar ausente en 2026, tras perderse también los Mundiales de 2018 y 2022.