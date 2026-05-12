Escondida en el norte argentino: ¿dónde está la bodega más antigua y singular de la Argentina?

Santa Jacoba: El viñedo de Malbec más antiguo del mundo

A 2.300 metros sobre el nivel del mar está Santa Jacoba, un pequeño viñedo de 2 hectáreas que carga con una cucarda especial: es el viñedo más antiguo en producción de toda la Argentina y, por ende, allí nace el Malbec de vides más viejas que hoy pueda descorcharse y servirse en una copa. En ella encierra un caos hermoso, porque muchas de las variedades plantadas están entremezcladas. De hecho, los ingenieros agrónomos no pueden determinar con una exactitud del 100% a qué cepa corresponde cada planta. De allí surge el blend blanco Lote Especial Misterioso, un corte de blancas no especificadas, que solo se comercializa en la bodega