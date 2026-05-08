Rutas ultrarrápidas a Marte: descubren un camino al planeta rojo que tomaría 153 días

Resumen para apurados
- Investigadores liderados por Marcelo Oliveira Souza descubrieron una ruta a Marte basada en trayectorias de asteroides que reduce el viaje de ida y vuelta a solo 153 días.
- El hallazgo surge del estudio del asteroide 2001 CA21. Propone aprovechar alineaciones planetarias en 2031 para acortar misiones que antes duraban hasta tres años.
- Esta vía optimiza la exploración espacial humana, permitiendo estadías cortas y retornos rápidos. El avance depende de adaptar la tecnología actual a velocidades extremas.
Una oportunidad única acaba de ser descubierta por los astrónomos. El seguimiento de una ruta orbital permitió encontrar un nuevo camino a Marte que tomaría mucho menos tiempo de lo que se planeaba originalmente. La propuesta fue publicada en Acta Astronáutica y visibilizó la posibilidad de seguir asteroides cuyo recorrido pasa cerca de la Tierra.
Un grupo de investigadores confirmó que un viaje de ida y vuelta a Marte, con estadía incluida, podría tomar solo 153 días. Los datos orbitales tempranos del asteroide 2001 CA21 permitieron cambiar la percepción de la distancia respecto a Marte. “Quizá no esté tan lejos como pensábamos”, planteó la revista National Geographic en un artículo en el que compartió el hallazgo.
El cosmólogo Marcelo Oliveira Souza, de la Universidade Estadual do Norte Fluminense, fue el responsable de descubrir que sus primeros cálculos orbitales, en el estudio del asteroide mencionado, cruzaban zonas relacionadas a la Tierra y Marte. La revelación se dio en octubre de 2020, cuando ambos planetas se encontraban alineados de una forma favorecedora para el estudio y las mediciones.
El asteroide que guía a Marte
Según los cálculos realizados, una nave podría seguir el mismo trazado que el asteroide o uno similar en su llegada a Marte. Esto dejaría un viaje de solo 34 días, si tan solo pudieran darse las condiciones para tener un buen aterrizaje levantando velocidades de hasta 108.000 kilómetros por hora. Pero esta relación no deja lugar a dudas: una empresa imposible, al menos para la tecnología disponible hoy en día.
Con análisis de Lambert y una inclinación limitada del plano orbital respecto al asteroide, se evaluaron también oposiciones marcianas para el año que viene, 2029 y 2031. La última opción abrió una ventana de esperanza que incluiría una tecnología relativamente cercana a la que se usa actualmente. Con estas condiciones, una nave podría salir de la Tierra el 20 de abril, llegar a Marte el 23 de mayo, permanecer 30 días en su superficie y regresar el 20 de septiembre a nuestro planeta nuevamente.