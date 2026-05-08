Rutas ultrarrápidas a Marte: descubren un camino al planeta rojo que tomaría 153 días

Con análisis de Lambert y una inclinación limitada del plano orbital respecto al asteroide, se evaluaron también oposiciones marcianas para el año que viene, 2029 y 2031. La última opción abrió una ventana de esperanza que incluiría una tecnología relativamente cercana a la que se usa actualmente. Con estas condiciones, una nave podría salir de la Tierra el 20 de abril, llegar a Marte el 23 de mayo, permanecer 30 días en su superficie y regresar el 20 de septiembre a nuestro planeta nuevamente.