Galletas caseras de avena, nueces y pasas: la receta recomendada por un pastelero profesional

Resumen para apurados
- Osvaldo Gross presentó en Argentina una receta de galletas de avena, nueces y pasas para promover meriendas saludables y nutritivas durante la temporada de otoño.
- El método requiere batir manteca y azúcares, integrar secos y congelar la masa antes del horneado. Busca facilitar preparaciones profesionales con ingredientes de fácil acceso.
- La receta refuerza la tendencia de alimentación saludable en el país, ofreciendo una alternativa casera y energética frente a los productos ultraprocesados industriales.
Con el objetivo de tener una alimentación saludable y llena de nutrientes, las recetas con avena son las más buscadas por los deportistas y por aquellos que buscan bajar de peso. Entre las opciones, los cookies de avena, nueces y pasas se ubican como el plato perfecto para incorporar en nuestras meriendas otoñales.
La receta de este postre fue publicada por Osvaldo Gross, uno de los pasteleros más reconocidos a nivel mundial y que actualmente se desempeña como Director de Pastelería del Instituto Argentino de Gastronomía. Las galletas constan de pocos ingredientes y su preparación no requiere de mucho tiempo ni grandes despliegues en la cocina.
Estas galletas ofrecen un sabor reconfortante y textura irresistible, y son ideales para acompañar un café, té o mates.
Cookies de avena: ingredientes y cómo prepararlos
Ingredientes:
- 160 gramos de manteca/mantequilla
- 250 gramos de azúcar orgánico
- 70 gramos de azúcar blanca
- Dos huevos chicos
- 180 gramos de harina
- Media cucharadita de bicarbonato de sodio
- Una cucharadita de canela molida
- Pizca de sal fina
- 200 gramos de avena arrollada
- 80 gramos de nueces picadas
- 120 gramos de pasas de uva
Preparación:
- Batir la manteca pomada con los dos azúcares hasta blanquear. Unir los huevos. Tamizar la harina con el bicarbonato. Agregar al batido junto con los secos, la avena y la canela. Formar una pasta.
- Agregar las nueces y las pasas. Unir y formar la masa.
- Sacar porciones con una cuchara de helado (unos 70 a 80 gramos por cada cookie)
- Congelar las cookies al menos por una hora antes de hornear para que no se extiendan mucho en la cocción.
- Retirar del frío, poner en placa con papel bien separadas. Acomodar unas mitades de nueces en la superficie
- Hornear a 180 °C por 20 a 25 minutos (salen blandas del horno, pero luego endurecen).