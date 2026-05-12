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Galletas caseras de avena, nueces y pasas: la receta recomendada por un pastelero profesional

Una opción nutritiva y fácil de hacer; ideal para tus mates o cafés.

Cookies de avena, nueces y pasas: qué ingredientes se necesitan y cómo prepararlas Cookies de avena, nueces y pasas: qué ingredientes se necesitan y cómo prepararlas
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Osvaldo Gross presentó en Argentina una receta de galletas de avena, nueces y pasas para promover meriendas saludables y nutritivas durante la temporada de otoño.
  • El método requiere batir manteca y azúcares, integrar secos y congelar la masa antes del horneado. Busca facilitar preparaciones profesionales con ingredientes de fácil acceso.
  • La receta refuerza la tendencia de alimentación saludable en el país, ofreciendo una alternativa casera y energética frente a los productos ultraprocesados industriales.
Resumen generado con IA

Con el objetivo de tener una alimentación saludable y llena de nutrientes, las recetas con avena son las más buscadas por los deportistas y por aquellos que buscan bajar de peso. Entre las opciones, los cookies de avena, nueces y pasas se ubican como el plato perfecto para incorporar en nuestras meriendas otoñales.

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La receta de este postre fue publicada por Osvaldo Gross, uno de los pasteleros más reconocidos a nivel mundial y que actualmente se desempeña como Director de Pastelería del Instituto Argentino de Gastronomía. Las galletas constan de pocos ingredientes y su preparación no requiere de mucho tiempo ni grandes despliegues en la cocina.

Estas galletas ofrecen un sabor reconfortante y textura irresistible, y son ideales para acompañar un café, té o mates.

Cookies de avena: ingredientes y cómo prepararlos

Ingredientes:

- 160 gramos de manteca/mantequilla

- 250 gramos de azúcar orgánico

- 70 gramos de azúcar blanca

- Dos huevos chicos

- 180 gramos de harina

- Media cucharadita de bicarbonato de sodio

- Una cucharadita de canela molida

- Pizca de sal fina

- 200 gramos de avena arrollada

- 80 gramos de nueces picadas

- 120 gramos de pasas de uva

Preparación:

- Batir la manteca pomada con los dos azúcares hasta blanquear. Unir los huevos. Tamizar la harina con el bicarbonato. Agregar al batido junto con los secos, la avena y la canela. Formar una pasta.

- Agregar las nueces y las pasas. Unir y formar la masa.

- Sacar porciones con una cuchara de helado (unos 70 a 80 gramos por cada cookie)

- Congelar las cookies al menos por una hora antes de hornear para que no se extiendan mucho en la cocción.

- Retirar del frío, poner en placa con papel bien separadas. Acomodar unas mitades de nueces en la superficie

- Hornear a 180 °C por 20 a 25 minutos (salen blandas del horno, pero luego endurecen).

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