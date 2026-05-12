A tener en cuenta: los alimentos de tu dieta diaria que no sabías que eran ultraprocesados

En el último tiempo, los titulares de diarios y medios de comunicación se convirtieron en avisos de que las comidas ultra procesadas podían aumentar el riesgo de padecer mal de Parkinson, otra amenaza que se suma a los múltiples peligros que implica agregar este tipo de alimentos a la dieta diaria. Pero eliminarlos -o evitarlos- puede no ser tan fácil. Algunas comidas de este tipo pueden estar infiltradas en nuestra alimentación y no lo sabemos.