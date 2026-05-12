Horóscopo chino: los signos que para avanzar deberán concentrarse en ellos mismos, según Ludovica Squirru

Para la Cabra, este tramo de mayo se presenta como un desafío a su permeabilidad emocional. De acuerdo a la visión de la especialista, este animal “vivirá el mes con mayor susceptibilidad, absorbiendo tensiones de la atmósfera”, una situación que puede drenar su energía rápidamente si no se toman recaudos. Ante este panorama de vulnerabilidad, Squirru enfatiza que la protección está en el autocuidado: “Será fundamental que priorice el descanso, evite conflictos ajenos y escuche las señales de su cuerpo para no sobrecargarse”.