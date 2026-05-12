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Horóscopo chino: los signos que para avanzar deberán concentrarse en ellos mismos, según Ludovica Squirru

La reconocida astróloga reconoció que algunos signos crecerán en sus proyectos personales solo si no se distraen en las tensiones del entorno.

Ludovica Squirru advirtió sobre los signos que deberán concentrarse para no perder el rumbo. Ludovica Squirru advirtió sobre los signos que deberán concentrarse para no perder el rumbo. (Imagen web)
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La astróloga Ludovica Squirru recomendó que los signos del horóscopo chino prioricen su enfoque interno durante mayo para lograr avances personales ante las tensiones del entorno.
  • Este período de transformaciones orientales exige replantear estructuras. Signos como el Mono, la Cabra y el Conejo deben evitar distracciones externas para sanar y evolucionar.
  • El cumplimiento de estos propósitos permitirá cerrar etapas y mejorar el equilibrio mental. La capacidad de autocuidado definirá el éxito de los proyectos a largo plazo.
Resumen generado con IA

Concentrarse demasiado en el afuera puede llevar a la desconexión personal. La segunda semana de mayo es un tiempo que para la filosofía oriental supone grandes transformaciones. Este período cargado de movimientos internos, decisiones importantes y avances personales puede verse opacado, sin embargo, por las interferencias y tensiones del entorno que, si se les presta demasiada atención, desviarán del pronóstico que el zodíaco chino les propone. La reconocida astróloga Ludovica Squirru advirtió cuáles son los integrantes del zoo humano que deberán tener más cuidado.

Horóscopo chino: los signos que deberán tener cuidado ante los nuevos cambios, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que deberán tener cuidado ante los nuevos cambios, según Ludovica Squirru

Un tiempo de mutaciones puede suscitar miedos pero también, cierta pérdida de la orientación. Con tanto sucediendo a nivel interno como en el contexto, los animales del zodíaco pueden sentirse desorientados. Pero es en este momento que, según Squirru, el norte se encuentra en los propósitos personales. Conectar con lo emocional, los proyectos y los objetivos individuales será la manera de reencauzarse.

Los signos que deberán concentrarse en ellos mismos para no perder el foco

Mayo es un mes que obliga a replantear estructuras. Según la experta, este ciclo será ideal para cerrar etapas, tomar conciencia y animarse a giros que, aunque puedan incomodar, serán necesarios para evolucionar. Lo importante será concentrar los esfuerzos en lo que realmente importa.

El Mono

El Mono será uno de esos signos que podrá encontrarse con la necesidad de cambio, con la motivación y el ímpetu de seguir, pero si no se concentra, podrá desviarse rápido de su camino. De acuerdo con la astróloga, será un tiempo lleno de oportunidades, así como de estímulos “pero deberá estar atento a las distracciones. La tendencia a actuar rápido puede jugarle en contra si no mide las consecuencias de sus decisiones”.

La Cabra

Para la Cabra, este tramo de mayo se presenta como un desafío a su permeabilidad emocional. De acuerdo a la visión de la especialista, este animal “vivirá el mes con mayor susceptibilidad, absorbiendo tensiones de la atmósfera”, una situación que puede drenar su energía rápidamente si no se toman recaudos. Ante este panorama de vulnerabilidad, Squirru enfatiza que la protección está en el autocuidado: “Será fundamental que priorice el descanso, evite conflictos ajenos y escuche las señales de su cuerpo para no sobrecargarse”.

Conejo

Por otro lado, el Conejo se encuentra ante un escenario de renovación que requiere paciencia. Según la astróloga, este signo “atravesará un período de recomposición emocional”, lo que representa una oportunidad de oro para sanar viejas heridas. Es un tiempo de siembra interna donde “habrá oportunidades para reconectar con su intuición y abrirse a nuevas experiencias”, aunque el éxito de este proceso dependerá de su equilibrio mental, ya que “deberá manejar la ansiedad y no dejarse llevar por el apuro”.

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