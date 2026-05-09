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Horóscopo chino: los signos que avanzarán y cumplirán sus objetivos en mayo, según Ludovica Squirru

La trayectoria aún es larga pero algunos signos pueden notar que los proyectos se van encaminando. Si son cautelosos, verán los frutos muy pronto.

Los signos que crecerán durante el mes de mayo, según Squirru. Los signos que crecerán durante el mes de mayo, según Squirru. (Imagen web)
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La astróloga Ludovica Squirru anunció que en mayo los signos Gallo, Perro y Chancho lograrán avances significativos y cumplirán objetivos mediante la reflexión y cautela.
  • Tras un inicio de año complejo, la energía actual favorece contratos y méritos. Squirru enfatiza que el éxito dependerá de la disciplina, la discreción y el trabajo interno.
  • Estas predicciones marcan un período de consolidación personal. Se espera que los signos mencionados transformen sus esfuerzos previos en logros concretos si evitan los excesos.
Resumen generado con IA

A mayo aún le queda mucho tiempo y, aunque para algunos animales del "zoo humano" sea difícil aún pronosticar que los hechos están cobrando un buen rumbo, la filosofía china advierte que la energía de este mes pronto impulsará a transformarse hacia dentro. De acuerdo con la reconocida astróloga, Ludovica Squirru, no se trata de un período donde la fortuna regalará atajos, sino que brindará las condiciones para movimientos profundos y para una postura de mayor reflexión. En este tiempo será importante estar atento.

Horóscopo chino: los signos que tendrán más oportunidades y crecimiento en mayo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que tendrán más oportunidades y crecimiento en mayo, según Ludovica Squirru

Para Squirru, la cautela será fundamental en un tiempo que para algunos signos parece encauzarse, mientras que otros aún no lo vieron reflejado en los hechos. Lo cierto es que hay animales del zodiaco oriental que en mayo verán florecer sus proyectos, hallarán reconocimientos, contratos y se encantarán con sus logros personales. Pero todo ello se quedará en sus vidas solo si logran ser más discretos.

Los signos que crecerán durante el mayo

Gallo

Entre los grandes protagonistas de este mes aparece el Gallo. Para Ludovica, este signo se encuentra en una posición privilegiada dentro del año, pero en mayo su suerte estará directamente ligada a la responsabilidad. Las oportunidades de crecimiento, tanto en lo emocional como en lo laboral, están sobre la mesa; sin embargo, el desafío será evitar los excesos y la búsqueda de soluciones rápidas. La disciplina será su mejor aliada para que el bienestar no se vea empañado por decisiones impulsivas.

Perro

Por su parte, el Perro atraviesa un mayo de contrastes. Aunque el año se percibe caótico para este animal, el mes en curso trae finalmente las "noticias concretas" que tanto esperaba. Squirru anticipa que los avances llegarán bajo la forma de contratos o méritos personales, pero lanza una advertencia vital: la discreción. En un año de aprendizajes forzosos, no descuidar los detalles técnicos y mantener un perfil bajo será la clave para que lo conquistado no se escurra entre los dedos.

Chancho

Finalmente, el Chancho aparece como el signo capaz de consolidar su posición sin necesidad de exponerse. En un clima general de intensidad, el chancho encontrará oportunidades de avance que son, en realidad, el resultado de esfuerzos previos. La clave para este signo durante la segunda mitad de mayo será el amor propio y la autoconfianza: es momento de confiar en el criterio personal y dejar de buscar la validación externa para dar el siguiente paso.

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