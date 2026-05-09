Horóscopo chino: los signos que avanzarán y cumplirán sus objetivos en mayo, según Ludovica Squirru

Entre los grandes protagonistas de este mes aparece el Gallo. Para Ludovica, este signo se encuentra en una posición privilegiada dentro del año, pero en mayo su suerte estará directamente ligada a la responsabilidad. Las oportunidades de crecimiento, tanto en lo emocional como en lo laboral, están sobre la mesa; sin embargo, el desafío será evitar los excesos y la búsqueda de soluciones rápidas. La disciplina será su mejor aliada para que el bienestar no se vea empañado por decisiones impulsivas.