Investigan una estafa cometida con dólares falsos

Una denuncia de una mujer contra su pareja puede derivar en el inicio de dos causas por el uso de dólares falsos en presuntas estafas. Por el caso, que tendría pocos antecedentes en la provincia, fueron aprehendidos un hombre y su padre. Hoy se resolverá la situación procesal de ambos.
Nadia Antonella Pérez Vaca inició una relación sentimental con José Matías Rollate (31) hace algunos años. Él le había informado que era comerciante y que se dedicaba a realizar operaciones financieras. Por esa razón, ella le entregó U$S5.000 para que realizara una inversión que la ayudaría a obtener importantes ganancias.
Con el paso del tiempo, la pareja del sospechoso comenzó a reclamar los fondos que le había entregado. El acusado, para no perder su confianza, le dio un sobre con un fajo de U$S100.000. Todo parecía encaminarse hasta que ocurrió un nuevo episodio.
La víctima denunció que el sospechoso se comunicó con su hermano para pedirle que le facilitara los datos de la tarjeta de su suegro, ya que supuestamente quería comprarle un obsequio por su cumpleaños. Poco después descubrieron que Rollate había realizado operaciones con ese plástico por $9 millones.
Pérez Vaca habría sido víctima de amenazas y hostigamientos por parte del acusado, señalado de haber concretado esa estafa. En ese momento, descubrió que los dólares que le había entregado eran falsos. Ante esa situación, denunció el caso en una comisaría. Personal de Delitos Telemáticos, al mando de las comisarios Yolanda Álvarez y Juana Estequiño, confirmó la versión y solicitó al fiscal Diego López Ávila una serie de medidas.
Secuestros y algo más
Los efectivos se presentaron anoche en un domicilio de Ecuador 330, donde funcionaba una especie de oficina contable. En el lugar se encontraba el contador público nacional Jacinto Rollate (64), padre del denunciado.
Según informaron fuentes judiciales y policiales, el profesional reaccionó molesto y cuestionó el operativo que estaban realizando. Los investigadores advirtieron que los bolsillos de su pantalón estaban abultados y le solicitaron que exhibiera lo que llevaba guardado. Luego de varios minutos, accedió y entregó un fajo de U$S100.000 falsos y otro con más de $1,5 millones. El fiscal López Ávila ordenó la aprehensión de ambos.
Según los reportes oficiales, las autoridades secuestraron varios dispositivos electrónicos, celulares y documentación que podrían servir para demostrar las maniobras que presuntamente desarrollaban los sospechosos.
De acuerdo con la teoría de López Ávila, al menos el joven, además de realizar operaciones de compra y venta de moneda extranjera, captaba dinero de ahorristas interesados en inversiones que prometían importantes ganancias en un corto plazo. Al parecer, los imputados habrían utilizado los billetes falsos para pagar a sus víctimas.
El expediente, con seguridad, se dividirá en las próximas horas. El representante del Ministerio Público se quedaría con la causa por estafa -se estima que, al tomar estado público el caso, podrían presentarse más denunciantes-. Por otra parte, la Justicia Federal deberá iniciar una pesquisa por los dólares falsificados.
Conocido
José Rollate no es un desconocido en Tribunales. Según pudo establecer LA GACETA, tendría dos causas abiertas en la justicia ordinaria por administración fraudulenta y violencia de género de años anteriores. No se sabe si en la Justicia Federal se formularon cargos en su contra. Su nombre, según confiaron fuentes judiciales, estaría vinculado a la causa Intensive Live, una presunta estafa piramidal que dejó un tendal de ahorristas tucumanos.
En la city tucumana también señalaron que es conocido en el ambiente de la compra y venta de divisas extranjeras. Lo describieron como una persona ambiciosa que no dudaba en ostentar su presente económico. Incluso, aseguraron que tenía la costumbre de contratar artistas de renombre para las fiestas que organizaba. Uno de ellos habría sido el reconocido cantante Pablo Lescano.
Alfredo Aydar, abogado especialista en delitos económicos, informó que defendió a dos víctimas de Rollate. “Las causas no prosperaron porque terminó devolviéndoles el dinero a los damnificados”, sostuvo en una entrevista con LA GACETA.
“Por el estado incipiente de la investigación no podemos hacer ningún tipo de declaración. Es probable que lo hagamos cuando conozcamos los detalles del expediente”, sostuvo Patricio Char, defensor de los acusados.