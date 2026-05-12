Investigan una estafa cometida con dólares falsos

Pérez Vaca habría sido víctima de amenazas y hostigamientos por parte del acusado, señalado de haber concretado esa estafa. En ese momento, descubrió que los dólares que le había entregado eran falsos. Ante esa situación, denunció el caso en una comisaría. Personal de Delitos Telemáticos, al mando de las comisarios Yolanda Álvarez y Juana Estequiño, confirmó la versión y solicitó al fiscal Diego López Ávila una serie de medidas.