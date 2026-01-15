Estafa millonaria: compraron tres vehículos con cheques sin fondos

Luego de exponer la teoría del caso y las evidencias recolectadas hasta el momento, Gramajo solicitó que el imputado fuera sometido a 35 días de prisión preventiva para cautelar el proceso. Para argumentar su pedido remarcó la gravedad del hecho por el monto económico comprometido y por el ardid desplegado, señalando que la operatoria se desarrolló bajo una apariencia de legalidad que permitió generar confianza suficiente para concretar la entrega de los vehículos, pese a que el pago no fue cumplido en su totalidad. Además informó que hay otras personas involucradas en la estafa, que se encuentran prófugas.