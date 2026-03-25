Cuidado con WhatsApp: así fue la estafa millonaria que dejó a una mujer sin sus ahorros en Jujuy
Una vecina de Jujuy fue víctima de una estafa millonaria tras recibir un supuesto ofrecimiento de descuento en la factura de luz. Los delincuentes accedieron a sus datos, vaciaron su cuenta y hasta gestionaron un préstamo sin autorización.
Un nuevo caso de estafa en la provincia de Jujuy, donde una vecina de San Salvador denunció haber sido víctima de una maniobra que le hizo perder una suma millonaria. El engaño comenzó con un supuesto beneficio en el servicio eléctrico y derivó en la pérdida total de sus ahorros.
De acuerdo con la denuncia, la mujer fue contactada a través de la aplicación WhatsApp por un hombre que se presentó como trabajador de la empresa de energía. En medio del contexto de aumentos tarifarios, el supuesto empleado le ofreció descuentos en la factura de luz, lo que generó confianza y la llevó a continuar con la comunicación.
Cómo operaron los estafadores
La maniobra siguió un esquema cada vez más frecuente: los delincuentes se hacen pasar por representantes de compañías reconocidas y ofrecen supuestos beneficios económicos para captar la atención de las víctimas. En este caso, la promesa de una rebaja en la boleta fue el anzuelo.
Convencida de que se trataba de un trámite legítimo, la mujer proporcionó información personal. Sin embargo, horas más tarde advirtió movimientos sospechosos en su cuenta bancaria.
Según trascendió, los estafadores no solo accedieron a sus ahorros, sino que además habrían gestionado un préstamo a su nombre sin autorización, lo que elevó el perjuicio total a unos 20 millones de pesos.
Alerta por nuevas modalidades de fraude
El caso encendió las alarmas en la provincia, ya que refleja una modalidad delictiva en crecimiento. Especialistas advierten que este tipo de estafas combina ingeniería social —basada en generar confianza— con el uso de canales digitales para obtener datos sensibles.
Las autoridades recomiendan no brindar información personal ni bancaria ante contactos inesperados, incluso si aparentan provenir de empresas conocidas. También insisten en verificar siempre la autenticidad de las comunicaciones a través de los canales oficiales.