No es solo cansancio: la falta de luz solar en invierno puede desencadenar un trastorno que afecta el ánimo y el sueño

La condición reconocida por los organismos de salud mental tiene más recomendaciones: mantener horarios de sueño regulares, aprovechar al máximo las horas de luz natural y sostener espacios de socialización. Detectar los síntomas a tiempo y comprender que los cambios estacionales también pueden impactar en la salud física y emocional resulta clave para prevenir que el malestar se prolongue o se intensifique durante los meses más fríos del año.