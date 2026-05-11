Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 12 de mayo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este martes 12 de mayo una jornada con buen tiempo en Tucumán, cielo mayormente despejado y temperaturas agradables durante la tarde.
De acuerdo con el pronóstico oficial, no se esperan lluvias a lo largo del día y las condiciones climáticas se mantendrán estables desde la madrugada hasta la noche.
La temperatura mínima prevista es de 6°C, mientras que la máxima alcanzaría los 22°C. Durante la mañana el cielo permanecerá despejado, mientras que hacia la tarde y la noche podrían aparecer algunas nubes, aunque sin probabilidades de precipitaciones.
Además, se esperan vientos leves provenientes de distintos sectores, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 12 kilómetros por hora.
El SMN también prevé que el tiempo continúe estable durante el resto de la semana, con máximas cercanas a los 21°C y 22°C en Tucumán.