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Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 12 de mayo

Conocé el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 12 de mayo
Hace 1 Hs

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este martes 12 de mayo una jornada con buen tiempo en Tucumán, cielo mayormente despejado y temperaturas agradables durante la tarde.

De acuerdo con el pronóstico oficial, no se esperan lluvias a lo largo del día y las condiciones climáticas se mantendrán estables desde la madrugada hasta la noche.

La temperatura mínima prevista es de 6°C, mientras que la máxima alcanzaría los 22°C. Durante la mañana el cielo permanecerá despejado, mientras que hacia la tarde y la noche podrían aparecer algunas nubes, aunque sin probabilidades de precipitaciones.

Además, se esperan vientos leves provenientes de distintos sectores, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 12 kilómetros por hora.

El SMN también prevé que el tiempo continúe estable durante el resto de la semana, con máximas cercanas a los 21°C y 22°C en Tucumán.

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