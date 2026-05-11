El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el frío se hará sentir en las primeras horas del lunes

Resumen para apurados
- Tucumán inicia este lunes con cielo despejado y una sensación térmica de 4 °C tras un frente polar. Se espera que la temperatura máxima alcance los 19 °C durante la tarde.
- La jornada comenzó con alta humedad y vientos leves del este. El Servicio Meteorológico Nacional prevé una recuperación térmica paulatina luego de un fin de semana marcado por el frío.
- La temperatura subirá gradualmente hasta el jueves, con máximas de 22 °C. No obstante, se anticipa mayor nubosidad para el viernes y probables lluvias durante el próximo fin de semana.
La semana comenzó fría en Tucumán y el pronóstico del tiempo para hoy anticipa una jornada soleada y con una leve recuperación térmica a partir del mediodía. La máxima llegaría a los 19 °C.
Después del ingreso de un frente polar durante el fin de semana, el lunes arrancó con cielo despejado y una humedad del 90%. La temperatura mínima fue de 7 °C, mientras que la sensación térmica de apenas 4 °C. La visibilidad fue cercana a los 10 kilómetros.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para el mediodía cielo despejado, con una temperatura promedio de 16 °C. Se espera que la humedad descienda al menos hasta el 55%, mientras que los vientos será leves desde el sector este.
La máxima de 19 °C, con una sensación térmica de 20 °C, se alcanzará durante las horas de la siesta soleada. La nubosidad será nula mientras que la humedad rondaría un 49%. Los vientos serán del sudeste.
Por la noche el cielo continuará limpio de nubes por lo que se espera que el descenso de la temperatura sea marcado y que la media llegue hasta los 10 °C. La humedad se disparará hasta el 90% y los vientos serán débiles del noroeste.
¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?
El pronóstico extendido del SMN informa que a partir del martes y hasta el jueves, los tucumanos comenzarán a sentir levemente la recuperación térmica, con mínimas que subirán a los 8 °C y 11 °C. Las máximas serían de 22 °C.
Para el viernes se anuncia el incremento de la nubosidad y una máxima de 23 °C. El sábado podría ingresar un frente que provocaría lluvias y el descenso de la temperatura a partir del domingo.