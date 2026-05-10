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Cómo estará el tiempo en Tucumán este 11 de mayo

Conocé el pronóstico para la jornada, del Servicio Meteorológico Nacional.

LA GACETA / FOTO ANALIA JARAMILLO LA GACETA / FOTO ANALIA JARAMILLO
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN prevé para este 11 de mayo un alivio térmico en Tucumán, con una mínima de 8°C y máxima de 19°C. Se espera cielo despejado y 0% de probabilidad de precipitaciones.
  • La jornada surge tras varios días de frío intenso. Habrá bancos de niebla matinales y vientos leves del sudoeste, marcando una transición hacia condiciones más templadas.
  • El ascenso de temperatura estabiliza el clima en la región tras el frente frío del fin de semana. Se proyecta una tarde agradable que facilita las actividades urbanas habituales.
Resumen generado con IA

Después de varios días marcados por mañanas frías y temperaturas bajas, Tucumán tendrá este lunes 11 de mayo un leve alivio térmico, de acuerdo con el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional. La jornada se presentará estable, sin lluvias y con un ascenso de temperatura respecto a días anteriores.

El organismo anticipa una temperatura mínima de 8 grados y una máxima que alcanzará los 19 grados, en un contexto de cielo mayormente despejado y presencia de neblinas durante las primeras horas del día.

Un detalle llamativo para San Miguel de Tucumán: según el reporte oficial, la madrugada y la mañana estarán acompañadas por bancos de niebla y neblina, mientras que hacia la tarde el cielo se mantendrá despejado, permitiendo condiciones más agradables. Durante la noche continuaría el tiempo estable.

El pronóstico del clima

Además, no se esperan precipitaciones a lo largo de toda la jornada, ya que la probabilidad de lluvias se mantiene en 0%. El viento soplará leve, con direcciones variables predominantes del sudoeste y norte, y velocidades de entre 2 y 12 kilómetros por hora.

El cambio más notorio será justamente el descenso del frío intenso registrado durante el fin de semana. Aunque la mañana seguirá fresca, la temperatura máxima rozará los 20 grados y ofrecerá una tarde más templada para los tucumanos.

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