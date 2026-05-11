El Gobierno recortó casi $2,5 billones del Presupuesto 2026 y profundizó el ajuste en educación y universidades

El Gobierno nacional avanzó con una modificación del Presupuesto 2026 que implica un recorte de casi $2,5 billones y profundiza el ajuste en distintas áreas del Estado, especialmente en educación y universidades nacionales. La medida fue oficializada mediante la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial, y forma parte de la estrategia de la gestión de Javier Milei para sostener la meta de superávit fiscal acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).