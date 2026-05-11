El Gobierno recortó casi $2,5 billones del Presupuesto 2026 y profundizó el ajuste en educación y universidades
La medida fue oficializada mediante una decisión administrativa firmada por Manuel Adorni y Luis Caputo. Hubo fuertes recortes en programas educativos, infraestructura universitaria y subsidios.
Resumen para apurados
- El Gobierno nacional recortó $2,5 billones del Presupuesto 2026 en Argentina mediante la Decisión 20/2026 para sostener el superávit fiscal y profundizar el ajuste en educación.
- A través de Luis Caputo y Manuel Adorni, se eliminaron fondos para alfabetización, salarios docentes y obras en 13 universidades, sumando recortes en salud, energía y transporte.
- La medida agrava el conflicto universitario previo a la marcha federal. El ajuste busca cumplir metas con el FMI, pero pone en riesgo la infraestructura y el sistema educativo.
El Gobierno nacional avanzó con una modificación del Presupuesto 2026 que implica un recorte de casi $2,5 billones y profundiza el ajuste en distintas áreas del Estado, especialmente en educación y universidades nacionales. La medida fue oficializada mediante la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial, y forma parte de la estrategia de la gestión de Javier Milei para sostener la meta de superávit fiscal acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El ajuste representa aproximadamente el 1,6% del Presupuesto y contempla modificaciones en partidas previsionales, un plan de retiros en la Anses, redistribuciones en el Consejo de la Magistratura y una fuerte poda sobre programas educativos, en la previa de la marcha federal universitaria que tendrá este martes su principal convocatoria en Plaza de Mayo.
Entre los cambios más significativos, el Gobierno recortó $78.768.179.759 en programas de la Secretaría de Educación y suspendió transferencias destinadas a obras de infraestructura en universidades nacionales.
Según la planilla anexa de gastos de la administración nacional, el mayor impacto se produjo sobre el “Plan Nacional de Alfabetización”, que perdió $35.288.051.713. La reducción afectó principalmente las transferencias directas a las provincias para la implementación de ese programa.
Además, el Poder Ejecutivo eliminó el “Fondo de Compensación Salarial Docente”, por un total de $8.929.835.294. Ese mecanismo estaba destinado a equiparar los salarios mínimos de docentes provinciales.
En materia de infraestructura escolar y equipamiento, el recorte alcanzó los $21.686.636.818. A su vez, el programa de “Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas” sufrió una reducción de $6.649.536.538, incluida una baja superior a $559 millones en becas estudiantiles.
También la empresa estatal EDUC.AR S.A. perdió transferencias por un total consolidado de $48.000.000.000, según surge de la documentación oficial que publicó el diario La Nación.
Ajuste sobre universidades nacionales
Las universidades nacionales, principales impulsoras de la protesta convocada para este martes, también quedaron alcanzadas por la reducción presupuestaria.
El anexo de la decisión administrativa detalló una poda de $5.303.000.000 en transferencias de capital destinadas a infraestructura del conocimiento, lo que afecta obras en trece universidades públicas.
Entre las casas de estudio más perjudicadas aparecen la Universidad Nacional de La Plata, con un recorte de $1.043.000.000; la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda, ambas con reducciones de $700.000.000; la Universidad Nacional de Río Cuarto, con $680.500.000 menos; y la Universidad Nacional de Entre Ríos, con una baja de $540.000.000.
La medida lleva las firmas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro de Economía, Luis Caputo.
Cambios previsionales y plan de retiros en Anses
La decisión administrativa también introdujo modificaciones vinculadas al sistema previsional.
A través del artículo 3°, el Gobierno incrementó en $500.000 millones el techo fijado por el artículo 40 de la Ley N° 27.798 para la cancelación de sentencias judiciales previsionales y deudas establecidas en acuerdos transaccionales bajo la Ley N° 27.260.
De esta manera, el nuevo límite quedó establecido en $712.288 millones.
Según la norma, la ampliación responde a retroactivos originados en ajustes practicados sobre prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La ANSES, organismo descentralizado que depende de la Subsecretaría de Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, será la encargada de afrontar esos pagos.
Además, el Gobierno reforzó las partidas destinadas al “Plan de Retiros de Voluntad Recíproca” para trabajadores de la Anses. Para ello incorporó $162.000 millones como transferencia figurativa desde el Tesoro Nacional bajo el concepto de “Gastos en personal”.
Refuerzo para el Consejo de la Magistratura
La adecuación presupuestaria también alcanzó al Consejo de la Magistratura, organismo perteneciente al Poder Judicial de la Nación.
En ese caso, el Ejecutivo autorizó un incremento de $115.194 millones para gastos en personal dentro del programa “Actividades Centrales” y otros $22.000 millones para bienes de uso correspondientes al programa “Justicia de Máxima Instancia”.
Según los fundamentos de la medida, el objetivo es garantizar el normal funcionamiento del organismo.
Los otros recortes
Además de las reasignaciones, el Gobierno avanzó con nuevas reducciones de partidas para reforzar el objetivo de superávit fiscal comprometido con el FMI.
El mayor ajuste recayó sobre “Otras Asistencias financieras - servicios económicos”, dependiente de Obligaciones del Tesoro Nacional, con una reducción de $1,47 billones, en línea con la baja de subsidios y los aumentos tarifarios en servicios públicos.
Entre los recortes más importantes también figuran:
- Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energía, Ministerio de Economía: $359.497 millones.
- Infraestructura para el Desarrollo del Deporte, Ministerio del Interior: $320.671 millones.
- Obra de repavimentación y mantenimiento de la Ruta Nacional 38, tramo límite Tucumán-Catamarca, Aguilares, sección 1: $97.104 millones.
- Fondo de Compensación Salarial Docente, Ministerio de Capital Humano: $78.711 millones.
- Investigación, prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer, Ministerio de Salud: $63.021 millones.
- Programa de Integración Social y Fortalecimiento de la Ciudadanía hacia el Desarrollo Humano: $55.465 millones.
- Integración Socio-Urbana, Ministerio de Economía: $39.442 millones.
- Otras partidas: $206.631 millones.