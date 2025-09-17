Presupuesto nacional 2026: el 85% de las partidas para Tucumán se destinará a la cobertura social

Un colchón para amortiguar los efectos del ajuste fiscal en los sectores sociales más vulnerables; una señal para los gobernadores, con énfasis en los dialoguistas, y un mensaje hacia el FMI, de que el ancla fiscal no se negocia. Esto sintetiza el proyecto de Presupuesto 2026 que el presidente Javier Milei presentó la noche del lunes y que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, envió al Congreso para su tratamiento.