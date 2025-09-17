Presupuesto nacional 2026: el 85% de las partidas para Tucumán se destinará a la cobertura social

Un colchón para amortiguar los efectos del ajuste fiscal en los sectores sociales más vulnerables; una señal para los gobernadores, con énfasis en los dialoguistas, y un mensaje hacia el FMI, de que el ancla fiscal no se negocia. Esto sintetiza el proyecto de Presupuesto 2026 que el presidente Javier Milei presentó la noche del lunes y que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, envió al Congreso para su tratamiento.
La iniciativa contempla un gasto nacional en Tucumán de casi $ 3,9 billones, una cifra similar a lo que sería el Presupuesto provincial que el 30 de octubre el gobernador Osvaldo Jaldo debe elevar a la Legislatura. Por el lado de los ingresos, el Ministerio de Economía de la Nación prevé el giro de unos $3,3 billones por transferencias por coparticipación federal y por leyes especiales.
La distribución de partidas nacionales destinadas a la provincia tiene diferentes aristas:
• El crecimiento del gasto en la jurisdicción fue estimado en un 29,7% respecto del ejercicio vigente, por encima del promedio nacional, del 20,6% y séptima entre las 24 jurisdicciones nacionales con aumento de partidas. En esta comparación interanual, puede observarse que Santa Cruz es el distrito más favorecido, con una expansión del 53,5% y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la de menor suba (2,1%).
• El 85% de las partidas asignadas a Tucumán irán al gasto social. Se trata de una remesa anual de $3,3 billones. De ese total, al menos $2,9 billones serán ejecutados por la filial local de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) para el pago de jubilaciones, prestaciones previsionales, pensiones no contributivas y asignaciones familiares. Otros $269.407 millones corresponden al pago de pensiones no contributivas por invalidez.
• El 95,9% del crédito presupuestario asignado a Tucumán tiene como destino los servicios sociales (incluye Educación y Salud).
• Sobre un crédito presupuestario de $4,8 billones para las casas de altos estudios de la Argentina, la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) contará el año que viene con $212.671 millones.
• Después de los fondos que gestiona el Ministerio de Capital Humano, Salud es la segunda área del Poder Ejecutivo nacional que más dinero destinará a Tucumán: $ 273.131 millones, de los cuales $269.407 millones serán administrados por la Agencia Nacional de Discapacidad.
• Por el lado del Ministerio de Economía, se asignarán $129.000 millones para el financiamiento de obras de infraestructura de transporte eléctrico y de agua y desagües ($ 94.000 millones) y para el mantenimiento mínimo de las rutas nacionales (cerca de $20.000 millones), entre otras.
De acuerdo con los datos del proyecto de Presupuesto Nacional 2026, las transferencias automáticas a provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alcanzarían los $73,9 billones en ese año, una cifra equivalente a 7,2% del Producto Bruto Interno (PBI). Estos recursos presentarían un alza real, comparando con inflación proyectada en ese texto, del 6,5% respecto al año 2025, año donde las transferencias automáticas totalizarían unos $60 billones y mostrarían alza del 2,5% respecto de 2024, según Politikon Chaco.
Considerando esas transferencias en moneda constantes, las de 2026 lograrían ubicarse no solo 6,5% por encima de 2025, sino también por delante de 2024 (+9,1%) y también de 2023, aunque de manera más leve (+0,1%).
Milei intenta dar una señal de acercamiento hacia los gobernadores, en medio de la disputa en el Congreso por los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Así, el crédito presupuestario para ese ítem mostró un fuerte incremento: según el proyecto 2026, cuenta con $569.426 millones de crédito presupuestario, creciendo 689% si se lo compara contra el proyecto de Presupuesto 2025 y una suba del 147% real respecto del crédito presupuestario vigente a la fecha, de acuerdo con los datos de la consultora privada.
Datos comparativos
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) indica que el proyecto oficial apunta hacia un crecimiento de la economía para este 2025 de 5,4% y de 5% para 2026. Los pronósticos son mejores que los del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) y de difícil cumplimiento dado los datos recientes de evolución de la actividad apunta el centro. Y agrega las siguientes consideraciones:
• Blindaje fiscal: el Presupuesto apunta a mantener el superávit financiero. En concreto, si se crece y mejora la recaudación respecto a lo previsto en el presupuesto, se bajan impuestos. Si cae la economía y se recauda menos de lo previsto, se ajustan las partidas de gasto discrecional. Este gasto incluye, por ejemplo, salud y educación.
• Las principales proyecciones macroeconómicas se encuentran con desfases. Las proyecciones de crecimiento e inflación no se condicen con las estimaciones privadas. Pero en lo referido al tipo de cambio la situación es más llamativa: proyecta un dólar de $ 1.470, el valor al que cotiza en estos días, a diciembre de 2027.
• Los datos se agravan porque estiman déficit comercial de casi U$S16.500 millones. Es decir, el dólar mantendría dos años y medio el valor actual, pero sin inyección de divisas por saldo comercial.
• El supuesto de una inflación del 24,5% a diciembre. Es un dato llamativo: implica una inflación de 1% mensual para los cuatro meses restantes de 2025. Para 2026 se prevé una inflación del 10,1%, lo que equivale a una inflación mensual del 0,8%.