Día Mundial de la Enfermería: ¿quién fue “La Dama de la lámpara”?

Además de la entrega a su tarea de enfermera, Nightingale fue una estadista y matemática que cambió un rol que no se lo valoraba lo suficiente cuando era desempeñado por una mujer. Ella creó “El diagrama de la rosa” que demostró que la mayoría de los soldados en Crimea no morían por heridas de combate, sino por enfermedades infecciosas causadas por la falta de higiene. Al concluir en eso, hubo reformas sanitarias con las que la tasa de mortalidad en el hospital de guerra bajó del 42% al 2%.