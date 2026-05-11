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La exportación de carne bovina creció 53,95% en valor en el primer trimestre de 2026

Precios internacionales récord y un marcado incremento de los envíos a Estados Unidos impulsaron este resultado, en medio de los aumentos internos y menor consumo local.

Exportación de carne vacuna. AGRICULTURA. Exportación de carne vacuna. AGRICULTURA.
Hace 10 Min

Resumen para apurados

  • La Secretaría de Agricultura informó que las exportaciones de carne vacuna crecieron 53,95% en valor (U$S 1.028 millones) durante el primer trimestre de 2026 en Argentina.
  • El alza se impulsó por precios récord y mayores envíos a EE.UU. tras acuerdos bilaterales, mientras el consumo interno cayó un 10% interanual debido a los fuertes aumentos de precios.
  • El sector ganadero prioriza el mercado externo ante la retracción local. Se espera que la consolidación de nuevos destinos compense la baja demanda doméstica por el alza de costos.
Resumen generado con IA

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación reportó que la exportación de carne bovina creció 53,95%, en valor, en el primer trimestre de 2026. Esto representó un total de U$S1.028 millones, 

Este resultado significó además un aumento de un 17,08% en volumen, con 199.658 Toneladas Equivalentes res con hueso, según información elaborada por la Coordinación de Análisis Pecuario de la Dirección Nacional de Producción Ganadera, en base a datos de Senasa e Indec.

Por otro lado, el precio de la Tonelada Equivalente res con hueso creció 31,48% en el período alcanzando a U$S5.149.

Según información de Agricultura, crecieron los envíos a Estados Unidos (EEUU), superando las 20.000 toneladas, producto de los acuerdos de cooperación que nuestro país firmó en febrero pasado. El resto de los destinos fueron China, Israel, la Unión Europea y Chile.

Mercado interno

El consumo interno de carne vacuna registró una marcada retracción en el primer trimestre del año, con una caída de 10,0% interanual. 

En total, el consumo aparente se ubicó en 512,8 mil toneladas res con hueso, lo que implicó una disminución de 56,67 mil toneladas frente al mismo período del año pasado. 

En este contexto, el consumo per cápita, medido como promedio móvil de los últimos 12 meses, descendió a 47,3 kilos anuales por habitante, ubicándose 3,7% por debajo del nivel registrado en marzo de 2025, según el último datode la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (Ciccara).

Los precios de la carne continuaron exhibiendo subas por encima del promedio de los alimentos. Durante marzo, el rubro carnes y derivados registró un incremento de 6,9% mensual y acumuló una suba de 55,1% en los últimos doce meses. Los aumentos se reflejaron en distintos cortes, con alzas generalizadas tanto en productos frescos como elaborados. 

Este comportamiento se explicó, en parte, por el encarecimiento del ganado en pie, que alcanzó niveles elevados en los últimos meses y presionó sobre los valores al consumidor.

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