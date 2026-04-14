En una provincia ya se vende carne de burro: “una alternativa más”

Venta de carne de burro: precios, consumo y primeras pruebas

El productor confirmó que la carne de burro comenzó a venderse en abril en carnicerías de la zona, en una etapa piloto. El precio inicial ronda los 7.500 pesos por kilo, ubicándose por debajo de la carne vacuna, lo que la convierte en una opción más accesible para el consumo.