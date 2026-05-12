La Facet dictará un curso para aprender a crear negocios con inteligencia artificial

Resumen para apurados
- La Facet dictará el curso virtual “Diseño de Negocios Inteligentes con IA” el 22 y 23 de mayo para capacitar a emprendedores en el uso estratégico de inteligencia artificial.
- La capacitación de ocho horas enseñará ingeniería de prompts y análisis de mercado mediante herramientas como ChatGPT y Gemini, permitiendo simular clientes y crear campañas.
- Esta iniciativa refleja la creciente necesidad de integrar la IA en sectores no técnicos, ofreciendo una ventaja competitiva clave para el empleo y el emprendimiento actual.
La inteligencia artificial ya dejó de ser un tema exclusivo de programadores. Cada vez más emprendedores, estudiantes y profesionales buscan entender cómo usar estas herramientas para vender, comunicar y organizar mejor sus proyectos. En ese contexto, la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología lanzó un curso intensivo que mezcla IA, estrategia comercial y diseño de negocios.
La capacitación se llama “Diseño de Negocios Inteligentes con IA” y se dictará de manera virtual los días 22 y 23 de mayo. Tendrá una duración total de ocho horas divididas en dos jornadas: el viernes de 18 a 22 y el sábado de 10 a 14.
El curso cuesta $70.000 e incluye certificación. Además, habrá descuentos para estudiantes y miembros de la UNT, FACET y UNSTA.
Cómo usar IA para pensar un negocio
La propuesta apunta a enseñar herramientas concretas para aplicar inteligencia artificial en proyectos reales. El programa combina Design Thinking con plataformas de IA generativa como Gemini, Claude, ChatGPT y Flow.
Entre los contenidos aparecen temas como análisis de mercado, creación de estrategias de venta, automatización de procesos, diseño de propuestas de valor y generación de contenido con inteligencia artificial.
También habrá un módulo dedicado a ingeniería de prompts, una habilidad cada vez más buscada que consiste en aprender a escribir instrucciones precisas para obtener mejores respuestas de la IA.
Simular clientes y crear campañas
Uno de los ejes del curso será trabajar sobre casos reales de los propios participantes. Durante las clases, cada alumno podrá usar herramientas de IA para investigar tendencias, detectar problemas de su sector y diseñar estrategias de conversión.
El programa incluye ejercicios para construir perfiles de clientes, redactar propuestas de valor, crear campañas para Instagram o WhatsApp y hasta simular conversaciones de venta con inteligencia artificial.
En uno de los bloques más llamativos, los asistentes deberán convencer a un “cliente difícil” creado por ChatGPT o Gemini, que evaluará qué tan efectiva resulta la propuesta comercial.
IA para emprendedores y estudiantes
La capacitación está pensada para emprendedores, profesionales y estudiantes interesados en incorporar herramientas digitales a sus proyectos o trabajos.
Según explicaron desde la organización, el objetivo es que cada participante termine el curso con un prototipo funcional de estrategia de negocio y una hoja de ruta para aplicar inmediatamente lo aprendido.
El crecimiento de este tipo de formaciones muestra cómo la inteligencia artificial empezó a ocupar un lugar cada vez más fuerte fuera del mundo técnico. Hoy, entender cómo funcionan estas herramientas ya aparece como una ventaja para quienes buscan emprender, trabajar de manera independiente o potenciar un proyecto propio.
Cómo inscribirse
Las inscripciones ya están abiertas a través de un formulario online. El curso será completamente virtual y tendrá cupos limitados.
Más allá de la teoría, la propuesta apunta a algo concreto: aprender a usar inteligencia artificial para resolver problemas reales, tomar decisiones y construir negocios en un escenario donde la tecnología cambia cada semana.
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