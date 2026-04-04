Garbanzo: 12 plantas por metro dan mayores rindes

Resumen de nota
- La EEAOC determinó en Tucumán que una densidad de 12 plantas por metro en garbanzo maximiza el rinde al reducir la competencia, según resultados de la campaña de granos invernales.
- Los técnicos recomiendan tratar semillas contra hongos de suelo y destacan que en colza la siembra en la primera quincena de mayo es crucial para superar el rinde de indiferencia.
- La apuesta por diversificar con cártamo y carinata, sumada al manejo integrado de plagas, busca fortalecer la estabilidad económica y productiva de los sistemas rurales regionales.
Respecto del manejo agronómico del garbanzo, durante la Jornada de Cultivos de Granos Invernales que llevó a cabo la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) se destacó que una densidad de siembra de 12 plantas logradas por metro permitió alcanzar los mayores rendimientos, observándose en densidades superiores una reducción de la eficiencia productiva debido a la competencia entre plantas. Por otra parte, ensayos de fertilización foliar no evidenciaron incrementos significativos en el rendimiento, aunque sí contribuyeron a mejorar el tamaño del grano, principalmente por efecto de los macronutrientes.
En relación con la sanidad de garbanzo, Sebastián Reznikov, de la sección Fitopatología de la entidad, señaló que las enfermedades más frecuentes corresponden a hongos de suelo, destacándose Fusarium sp., Rhizoctonia sp. y Macrophomina phaseolina. Las condiciones de humedad de los suelos, sumado a una lenta emergencia del cultivo, determinarán que el tratamiento de semillas con fungicidas específicos sea una herramienta clave para asegurar la correcta implantación del garbanzo en esta próxima campaña.
En cuanto a plagas, Nicolás Campero, de la sección Zoología Agrícola, presentó resultados de manejo de la chinche de los cuernos en garbanzo. Si bien el control de esta plaga no mostró incrementos significativos en el rendimiento del cultivo, sí permitió reducir el daño sobre los granos, cuando su control fue realizado en etapas correspondiente al llenado de los cascabullos. También se observó que el control en etapas más avanzadas (maduración de los cascabullos) reduce la población remanente, lo cual puede ser relevante para cultivos posteriores, como el maíz.
Desde la sección Granos José Sánchez y Horacio Gómez, presentaron los resultados de ensayos conducidos durante las últimas tres campañas, de algunas alternativas invernales, con foco específico en colza. El estudio comparó híbridos de ciclo corto y ciclo largo, evaluados bajo diferentes fechas de siembra. Los técnicos mencionaron que las mejores respuestas se observaron en siembras de mayo, especialmente en la primera quincena. Se destacó que la fecha de siembra tiene mayor influencia sobre el rendimiento que el ciclo del híbrido elegido, mencionándose que en la mayoría de las situaciones evaluadas los rindes obtenidos superaron el rendimiento de indiferencia, reforzando la relevancia de ajustar la ventana de siembra a la disponibilidad hídrica. También en sus presentaciones se incluyeron resultados de ensayo de cártamo y carinata, con resultados alentadores y que representan opciones interesantes para diversificar los sistemas productivos de la región.
Por otro lado, desde la sección Zoología Agrícola, Matiás Medrano abordó el manejo de la polilla de las coles (Plutella xylostella) en colza, una plaga de gran importancia que puede generar pérdidas de hasta un 30% si no es controlada. Se enfatizó la necesidad de implementar estrategias de manejo integrado, basadas sobre el monitoreo permanente y sobre la rotación de insecticidas con distintos modos de acción, considerando además los antecedentes de resistencia a insecticidas y la limitada disponibilidad de productos registrados.