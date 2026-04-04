Garbanzo: 12 plantas por metro dan mayores rindes

Desde la sección Granos José Sánchez y Horacio Gómez, presentaron los resultados de ensayos conducidos durante las últimas tres campañas, de algunas alternativas invernales, con foco específico en colza. El estudio comparó híbridos de ciclo corto y ciclo largo, evaluados bajo diferentes fechas de siembra. Los técnicos mencionaron que las mejores respuestas se observaron en siembras de mayo, especialmente en la primera quincena. Se destacó que la fecha de siembra tiene mayor influencia sobre el rendimiento que el ciclo del híbrido elegido, mencionándose que en la mayoría de las situaciones evaluadas los rindes obtenidos superaron el rendimiento de indiferencia, reforzando la relevancia de ajustar la ventana de siembra a la disponibilidad hídrica. También en sus presentaciones se incluyeron resultados de ensayo de cártamo y carinata, con resultados alentadores y que representan opciones interesantes para diversificar los sistemas productivos de la región.