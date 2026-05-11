El impacto de Faustino Oro llegó a Tucumán: el proyecto que enseña ajedrez en barrios vulnerables

Carballo relató distintas historias que muestran el impacto del proyecto más allá del deporte. “Tengo alumnos que se ven únicamente en las clases porque están separados en distintos hogares. También chicos con Asperger que encontraron un lugar de pertenencia”, explicó. Y recordó especialmente el caso de una adolescente que inicialmente rechazaba el taller. “El primer día me dijo: ‘Esto no es para mí, yo no soy inteligente’. Hoy está fanatizada con el ajedrez y me dice: ‘Sí, soy inteligente’”, relató.