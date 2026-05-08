“El futuro sanitario del NOA depende de la región”: la preocupación por el avance del chikungunya

“El cambio climático influye en la aparición de estas enfermedades. Antes, el dengue por ejemplo se presentaba cada cuatro años desde febrero o marzo y con los primeros fríos desaparecía el brote; el cambio climático llevó a que tanto el dengue como el chikungunya estén en la Argentina en forma endémica (no pasa esto en Tucumán). Las larvas se desarrollan aun con temperaturas inferiores a 10 y 12 grados. O sea. hay más calor, más lluvias y además se adaptó el vector. Por lo tanto los períodos son más largos”, explicó.