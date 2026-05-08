“El futuro sanitario del NOA depende de la región”: la preocupación por el avance del chikungunya

Resumen para apurados
- El Ministro de Salud de Tucumán, Luis Medina Ruiz, alertó sobre el avance récord de chikungunya en el NOA debido al clima y la presión viral de países vecinos como Brasil y Paraguay.
- El mosquito Aedes aegypti se adaptó a menores temperaturas, extendiendo el riesgo. El Gobierno refuerza el control de focos, vacunación y operativos de descacharreo domiciliario.
- La región enfrenta la posible endemia y circulación simultánea de dengue, zika y chikungunya. Se invierte en infraestructura hospitalaria resiliente ante el cambio climático.
La preocupación crece en Tucumán y en toda la región del norte argentino por el avance del chikungunya, la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti que este año alcanzó cifras récord de contagios.
Según advierten las autoridades sanitarias, las temporadas de riesgo son hoy más largas, el mosquito se adaptó a nuevas condiciones climáticas y la región enfrenta una presión epidemiológica constante por la circulación viral en países vecinos como Brasil, Bolivia y Paraguay.
El ministro de Salud de Tucumán, Luis Medina Ruiz, aseguró que el comportamiento del brote provincial se mantiene dentro de lo esperado en función de la situación regional, aunque reconoció que el contexto obliga a reforzar permanentemente las estrategias de vigilancia y prevención.
“Generalmente, cuando comienzan los casos, el desarrollo del brote suele ser explosivo, pero eso no ocurrió en Tucumán gracias al intenso trabajo de control de foco que se está realizando”, explicó.
Según detalló, una parte importante de los pacientes fue detectada, diagnosticada y controlada directamente en sus domicilios por equipos sanitarios que realizan búsqueda activa y seguimiento territorial.
La situación regional, sin embargo, sigue generando preocupación. El chikungunya ya circula prácticamente en todo el país y tiene uno de sus principales focos en Salta, que llegó a reportar más de 1.200 casos en apenas una semana.
Frente a ese escenario, el Ministerio de Salud sostiene durante todo el año operativos de prevención ambiental y control vectorial. Las tareas incluyen descacharreo, eliminación de criaderos, fumigaciones focalizadas, vigilancia epidemiológica y capacitaciones permanentes para personal sanitario y comunidades, indicó Medina Ruiz.
Aunque Salud interviene principalmente desde la prevención sanitaria, Medina Ruiz reconoció que el abordaje requiere un trabajo conjunto entre distintas áreas del Estado.
La dimensión ambiental aparece como uno de los factores centrales de la crisis sanitaria actual. Y en ese punto, el cambio climático ocupa un lugar clave.
“El cambio climático influye en la aparición de estas enfermedades. Antes, el dengue por ejemplo se presentaba cada cuatro años desde febrero o marzo y con los primeros fríos desaparecía el brote; el cambio climático llevó a que tanto el dengue como el chikungunya estén en la Argentina en forma endémica (no pasa esto en Tucumán). Las larvas se desarrollan aun con temperaturas inferiores a 10 y 12 grados. O sea. hay más calor, más lluvias y además se adaptó el vector. Por lo tanto los períodos son más largos”, explicó.
A eso se suma otro factor determinante: la movilidad regional. Los virus pueden ingresar permanentemente desde el norte, desde Bolivia, Brasil o Paraguay o de otra provincia argentina, precisó.
“El futuro sanitario del NOA está muy ligado a lo que ocurra en la región”, advirtió Medina Ruiz. “Hay un movimiento muy importante de personas entre países vecinos y Argentina, y eso obliga a mantener vigilancia permanente”.
La posibilidad de convivencia simultánea de dengue, chikungunya y zika ya no aparece como una hipótesis lejana. En distintos países latinoamericanos, las tres enfermedades circulan al mismo tiempo desde hace años. Y el norte argentino podría enfrentar escenarios similares en el futuro cercano.
“El calor y las lluvias intensas producen proliferación de vectores. Ahí es donde hay que poner el foco para evitar que los brotes se descontrolen”, sostuvo.
El desafío sanitario ya no consiste solamente en responder a una epidemia puntual, sino en adaptarse a un nuevo contexto epidemiológico que podría volverse permanente.
Según explicó Medina Ruiz, Tucumán avanzó en la adaptación de hospitales y servicios para enfrentar escenarios de alta demanda sanitaria asociados tanto a epidemias como a fenómenos climáticos extremos.
Entre las medidas implementadas mencionó salas climatizadas, ampliación de áreas de internación, incorporación de grupos electrógenos frente a posibles cortes de energía y mejoras de infraestructura en distintos hospitales.
También destacó la instalación de paneles solares en el hospital Avellaneda, una iniciativa orientada a generar energía limpia y reducir costos operativos en el sistema público.
“Tenemos equipos de salud fuertes en vigilancia epidemiológica, búsqueda activa de pacientes, diagnóstico de laboratorio incluso en domicilios y equipos preparados para asistir casos complejos”, afirmó.
El ministro destacó además la campaña de vacunación contra el dengue impulsada por el gobierno provincial. Según indicó, la compra de 200.000 dosis permitió proteger durante cuatro o cinco años a quienes decidieron vacunarse, en una estrategia que buscó reducir el impacto de futuros brotes.